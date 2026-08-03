Sao MU mạnh miệng tuyên bố vô địch Ngoại hạng Anh 2026/27 trong tầm tay "Quỷ đỏ"

Leny Yoro gây chú ý khi mạnh dạn tuyên bố MU hoàn toàn có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, bất chấp việc đội bóng đã đánh mất sự ổn định kể từ sau khi Sir Alex Ferguson chia tay sân Old Trafford.

Nhà cầm quân huyền thoại người Scotland từng giành tới 13 chức vô địch giải đấu cao nhất nước Anh trước khi khép lại sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng vào năm 2013. Kể từ đó, MU đã trải qua 7 đời HLV chính thức, nhưng không ai có thể tái lập thành công vang dội mà Sir Alex mang lại.

Yoro tự tin cùng MU vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới

Khi được hỏi về khả năng đăng quang Ngoại hạng Anh ở mùa giải tới, Yoro khẳng định đầy tự tin về mục tiêu chấm dứt cơn khát kéo dài 13 năm của nửa đỏ thành Manchester.

"Chúng tôi là MU, vì thế chúng tôi phải nghĩ đến chức vô địch. Tôi biết đội bóng có đủ tiềm năng để làm được điều đó, nên chúng tôi phải biến nó thành hiện thực.

Bầu không khí trong đội hiện rất tuyệt vời. Tất cả đều làm việc chăm chỉ và ngoài sân cỏ, mọi người cũng luôn gắn kết, vui vẻ với nhau. Mục tiêu của chúng tôi mùa này là giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng tôi muốn trở thành tập thể mạnh nhất, còn cá nhân tôi muốn duy trì phong độ tốt ở mọi trận đấu, giành các danh hiệu và đưa đội bóng trở lại vị trí dẫn đầu".

Hành trình của MU kể từ năm 2013 là chuỗi ngày đầy thăng trầm đối với người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford. David Moyes chỉ kịp mang về Siêu cúp Anh trong mùa giải duy nhất đầy thất vọng. Louis van Gaal giúp đội bóng giành chức vô địch FA Cup. Jose Mourinho bổ sung vào phòng truyền thống của CLB danh hiệu Europa League, FA Cup và League Cup trong 2 năm cầm quân. Sau đó, Erik ten Hag cũng mang về thêm 1 League Cup cùng 1 FA Cup.

Trên thực tế, chỉ có Ole Gunnar Solskjaer và Ruben Amorim rời Old Trafford mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào, để lại cho người hâm mộ những ký ức đan xen giữa sự tích cực và nỗi thất vọng trong quãng thời gian dẫn dắt đội bóng. Đáng chú ý, Amorim còn khép lại mùa giải 2024/25 với vị trí thứ 15 đầy thất vọng tại Ngoại hạng Anh.