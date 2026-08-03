Pháo hoa nổ trước khách sạn ĐT Việt Nam lúc rạng sáng, chiêu trò từ CĐV Indonesia?

🟢 Pháo hoa nổ lúc gần 2h sáng trước khách sạn ĐT Việt Nam

Khoảng 1h45 rạng sáng ngày 3/8, khu vực phía trước khách sạn Harris (nằm trong khu Cibinong City Mall, Bogor, Indonesia) - nơi ĐT Việt Nam lưu trú để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia - bất ngờ xuất hiện màn bắn pháo hoa.

Quang cảnh pháo hoa bên ngoài khách sạn của ĐT Việt Nam

Theo ghi nhận, những quả pháo được bắn liên tiếp, phát ra tiếng nổ khá lớn và bay lên độ cao đáng kể. Màn pháo hoa kéo dài gần một phút, khiến không ít khách đang lưu trú trong khách sạn phải thức giấc.

Khách sạn Harris là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất khu vực Bogor, đồng thời chỉ cách sân vận động Pakansari khoảng 1,5 km - địa điểm diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia ở bảng A AFF Cup 2026 vào tối 3/8.

Hiện chưa xác định được ai là người tổ chức màn bắn pháo hoa nói trên. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra vụ việc trước trận đấu có ý nghĩa quan trọng giữa hai đội, khiến nhiều người liên tưởng đến những chiêu trò gây sức ép tâm lý từng xuất hiện trong các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia.

🟢 Không phải lần đầu xảy ra trước các trận Việt Nam - Indonesia

Đây cũng không phải lần đầu tiên pháo hoa xuất hiện bên ngoài khách sạn nơi ĐT Việt Nam đóng quân trước một trận đấu với Indonesia.

Trước cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3/2024, một nhóm CĐV Indonesia cũng đã mang pháo hoa đến bắn bên ngoài khách sạn nơi thầy trò HLV Philippe Troussier lưu trú tại Jakarta.

Khi đó, đoạn video dài gần một phút được đăng tải trên tài khoản Instagram futboll.indonesia.backup rồi nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Theo chia sẻ từ tài khoản Timnas Update trên mạng xã hội X, mục đích của việc bắn pháo hoa là gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của các tuyển thủ Việt Nam, qua đó tác động đến thể lực và tinh thần của đội khách trước giờ thi đấu.

Một thành viên ĐT Việt Nam thời điểm đó xác nhận pháo hoa xuất hiện vào khoảng 3h sáng. Dù vậy, vụ việc không gây ảnh hưởng đáng kể đến toàn đội.

“Có vẻ các cầu thủ tập luyện khá mệt nên ngủ rất say. Không thấy cầu thủ nào phản ánh về vụ việc”, thành viên ĐT Việt Nam chia sẻ.

Lần này, pháo hoa tiếp tục xuất hiện bên ngoài khách sạn Harris trong đêm trước trận đấu với Indonesia. Dù tiếng nổ khá lớn khiến một số khách lưu trú thức giấc, nhưng chưa ghi nhận thông tin cho thấy sự việc ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị chuyên môn của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước màn so tài được xem là quyết định ngôi đầu bảng A của AFF Cup 2026.