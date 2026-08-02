FIFA tính cấm 6 cầu thủ Argentina ở World Cup 2030, Messi có bị ảnh hưởng?

Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup khi để thua Tây Ban Nha trong hiệp phụ. Ferran Torres ghi bàn quyết định, giúp Tây Ban Nha lần thứ hai đăng quang World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Trận này, tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea bị truất quyền thi đấu sau hai pha phạm lỗi đáng trách. Tuy nhiên, một số cầu thủ Argentina còn mất kiểm soát sau tiếng còi mãn cuộc và hiện bị điều tra vì hành vi của mình.

Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026

Molina, Paredes và Ayala bị FIFA điều tra

Nahuel Molina bị máy quay ghi lại cảnh trút giận lên đội trưởng Tây Ban Nha Rodri.

Trong khi đó, Leandro Paredes hoàn toàn mất kiểm soát khi lao vào Eric Garcia và Gavi. Tiền vệ này được cho là đã bóp cổ Garcia và quật Gavi xuống sân. Tuy nhiên, hệ thống thông tin dành cho bình luận viên FIFA lại nhầm lẫn khi thông báo Paredes đã bị truất quyền thi đấu.

Một sự cố gây sốc khác xảy ra khi trợ lý HLV Roberto Ayala đánh Dani Olmo trong lúc hai bên xảy ra xô xát.

Vài ngày sau, Ayala lên tiếng xin lỗi, dù khẳng định hành động của ông thực chất chỉ là một cú đẩy chứ không phải cú đấm. Tuy nhiên, Olmo không chấp nhận lời xin lỗi và cáo buộc Ayala nói dối trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Tây Ban Nha.

Ba nhân vật nói trên, cùng Thiago Almada và Gavi của Tây Ban Nha, đều được FIFA đề cập trong thông báo xác nhận các thủ tục kỷ luật liên quan đến những hành vi có khả năng vi phạm quy định.

FIFA cho biết: “Ủy ban Kỷ luật FIFA đã nhận được báo cáo từ công tố viên Kỷ luật và Đạo đức được chỉ định về những sự cố xảy ra trong trận chung kết World Cup 2026. Theo các khuyến nghị được đưa ra, ủy ban đã mở thủ tục kỷ luật đối với những hành vi có khả năng vi phạm Điều 14, khoản 1(i) của Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi tấn công, liên quan đến Nahuel Molina (hai cáo buộc, một hành vi thành công và một hành vi bất thành), Leandro Paredes (ba cáo buộc) và trợ lý HLV Argentina Roberto Ayala (một cáo buộc).

Các thủ tục kỷ luật cũng được mở đối với khả năng vi phạm Điều 14, khoản 1(b) về hành vi phi thể thao, liên quan đến Nahuel Molina (một cáo buộc), Thiago Almada (một cáo buộc) và cầu thủ Tây Ban Nha Pablo Martín Paez Gavira (một cáo buộc)”.

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Argentina tiếp tục đối mặt án phạt vì vấn đề Falklands

Một thủ tục riêng cũng được FIFA mở liên quan đến việc các cầu thủ Argentina giương cờ Falklands sau chiến thắng trước Anh ở bán kết.

Tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Las Malvinas Son Argentinas”, có nghĩa là “Quần đảo Falkland thuộc về Argentina”, đề cập đến cuộc xung đột giữa hai nước năm 1982.

FIFA từng phạt Argentina vào năm 2014 sau khi toàn đội chụp ảnh với tấm biểu ngữ tương tự. Lần này, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng đã mở thủ tục kỷ luật liên quan đến thông điệp mới.

FIFA tuyên bố: “Ủy ban Kỷ luật FIFA đã mở thủ tục tố tụng đối với Hiệp hội Bóng đá Argentina vì những khả năng vi phạm Điều 13, khoản 2(c) về việc sử dụng sự kiện thể thao cho các hoạt động biểu tình không mang tính thể thao; Điều 14, khoản 5 về hành vi sai trái của đội; Điều 15 về phân biệt đối xử và lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc; và Điều 17 về trật tự, an ninh tại các trận đấu trong Bộ luật Kỷ luật FIFA”.

Có tới 6 cầu thủ Argentina có thể bị cấm thi đấu ở trận tiếp theo tại World Cup 2030

Sáu cầu thủ có thể bị cấm dự World Cup 2030?

Các cáo buộc liên quan đến nhiều hành vi khác nhau, bao gồm những bài hát và cử chỉ mang tính phân biệt đối xử, trì hoãn giờ bóng lăn, không tuân thủ quy trình thi đấu và an ninh, trưng bày thông điệp không phù hợp của cầu thủ và khán giả, cũng như việc người hâm mộ ném vật thể xuống sân trong một số trận đấu của Argentina tại World Cup 2026.

Cristian Romero, Lisandro Martinez và Giovani Lo Celso là ba cầu thủ được nhìn thấy cầm tấm biểu ngữ nói trên, dường như được chuyển xuống từ khu vực khán đài.

Theo The Sun, bộ ba này cùng Molina, Almada và Paredes có thể đối mặt với án cấm thi đấu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng góp mặt tại World Cup tiếp theo.

Tuy nhiên, FIFA chưa xác nhận bất kỳ án treo giò nào đối với các cầu thủ. Do đó, khả năng sáu tuyển thủ Argentina bị cấm thi đấu tại World Cup 2030 hiện vẫn chỉ là kịch bản được đặt ra trong trường hợp án phạt được áp dụng.

Messi không bị ảnh hưởng bởi 2 vụ việc

Argentina là một trong những quốc gia đồng đăng cai World Cup 2030, giải đấu kỷ niệm 100 năm World Cup. Đội tuyển “xứ sở Tango” sẽ được thi đấu một trận tại Buenos Aires.

Do là nước chủ nhà, Argentina không phải tham dự vòng loại World Cup 2030 và sẽ không thi đấu tại vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Riêng cá nhân siêu sao Lionel Messi, do không liên quan đến cả hai vụ việc, nên “Leo” hoàn toàn không ảnh hưởng. Dù vậy, khả năng góp mặt của siêu sao 39 tuổi ở kỳ World Cup tiếp theo không thực sự rõ ràng.