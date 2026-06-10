Người đẹp Bling mong Ronaldo vô địch World Cup, chân dài Phương Chi cháy hết mình vì ĐT Đức

⚽ Người đẹp Phương Chi mong tuyển Đức vào chung kết

Đặng Phạm Phương Chi được xem là fan nữ cuồng nhiệt bậc nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức. Người đẹp này sinh ra ở Đức và coi nơi đây là quê hương thứ 2 của mình. Vì vậy, cô nàng đã theo dõi đội bóng nước này thi đấu suốt hơn 20 năm qua.

Phương Chi theo dõi tuyển bóng đá Đức thi đấu suốt hơn 20 năm qua

Cứ mỗi dịp World Cup hay Euro, hình ảnh Phương Chi hòa cùng người hâm mộ tuyển Đức tại Việt Nam tham gia offline cổ vũ, ăn mừng hay bật khóc đã trở thành dấu ấn trong lòng các fan bóng đá.

“Mọi người thường nhớ hình ảnh tôi khóc nức nở khi tuyển Đức bị loại. Nhưng thật ra ký ức đẹp nhất của tôi vẫn là World Cup 2014. Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp theo dõi từng trận đấu, rồi niềm vui khi đội tuyển nâng cúp vô địch. Đó là một trong những khoảng thời gian mình sống cùng bóng đá nhiều nhất. Còn World Cup 2018 thì giống một cú sốc hơn. Nó làm mình nhận ra rằng trong thể thao không có gì là mãi mãi cả”, Phương Chi kể.

Các buổi offline của các fan tuyển Đức hầu như luôn có sự góp mặt của người đẹp này

Ở kỳ World Cup năm nay, người đẹp nhận xét tuyển Đức thú vị hơn khá nhiều so với vài năm trước: “Có những gương mặt trẻ khiến tôi tò mò và háo hức muốn xem họ thể hiện thế nào. Tôi thích đội tuyển hiện tại vừa có kinh nghiệm, vừa có sức trẻ. Nhìn họ làm tôi nhớ tới những giai đoạn chuyển giao thế hệ mà mình từng chứng kiến suốt gần 20 năm qua”.

Trả lời câu hỏi về kỳ vọng thành tích của đội tuyển, Phương Chi nói: “Cổ động viên nào mà không muốn đội mình vô địch. Còn nếu thực tế một chút thì tôi hy vọng tuyển Đức có thể đi thật sâu, ít nhất là vào tới chung kết. Sau những gì đội tuyển trải qua trong vài kỳ World Cup gần đây, tôi nghĩ người hâm mộ rất muốn nhìn thấy họ trở lại vị trí vốn có của mình”.

Phương Chi hy vọng năm nay tuyển Đức có thể ít nhất vào chung kết

Phương Chi chia sẻ ở những kỳ World Cup trước đây, cô thường cố gắng xem hết giải dù giờ giấc ra sao. Tuy nhiên ở kỳ World Cup lần này khi mà số lượng trận đấu quá nhiều, cô sẽ chỉ tập trung xem các trận đấu của tuyển Đức và những trận đấu lớn. Cô cho biết bản thân thích xem bóng đá cùng bạn bè có chung đam mê. Không chỉ tập trung vào kết quả thắng thua, Phương Chi chia sẻ bây giờ cô còn thích tận hưởng không khí của giải đấu.

🏆 Nữ DJ xinh đẹp Bling mong Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha nâng cúp

Là một fan nữ cuồng nhiệt của tiền đạo Cristiano Ronaldo, nữ DJ thể thao xinh đẹp Bling (tên thật là Lê Thị Mỹ Linh) hy vọng CR7 có thể cùng tuyển Bồ Đào Nha nâng chiếc cúp vô địch World Cup 2026, kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng của siêu sao này.

DJ Bling mong Ronaldo cùng Bồ Đào Nha có thể vô địch World Cup năm nay

“Từ trước đến nay tôi rất hâm mộ Cristiano Ronaldo vì tinh thần thi đấu, sự kỷ luật và ý chí không bỏ cuộc của anh ấy. Với tôi, Ronaldo là hình mẫu truyền cảm hứng không chỉ trong bóng đá mà còn trong cuộc sống nên mỗi lần Bồ Đào Nha thi đấu là em đều rất quan tâm theo dõi. Ở tuổi 41, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Vì vậy tôi càng hy vọng anh ấy cùng đội tuyển có thể tạo nên một dấu ấn thật đẹp và đáng nhớ”, Bling chia sẻ.

Người đẹp thích thú làm việc trong các chương trình xem bóng đá lớn cho người hâm mộ

Bling cho biết trong các dịp World Cup, cô thường có lịch biểu diễn ở các chương trình xem bóng đá lớn cho người hâm mộ. Cô rất thích và ấn tượng với không khí cực kỳ sôi động, mọi người cùng nhau cổ vũ, ăn mừng và hòa chung cảm xúc theo từng trận đấu của World Cup.

“Còn gì thích bằng vừa được làm công việc mình yêu thích, vừa được sống trong không khí World Cup cùng mọi người. Với tôi, đó là một trải nghiệm rất đặc biệt và tuyệt vời nhất”, Bling nói.

Nữ Dj cho biết đang cố gắng "săn" vé sang Mỹ xem World Cup

Nữ DJ chia sẻ cô hiện tại đang cố gắng “săn” vé để sang Mỹ xem World Cup trực tiếp với hy vọng có thể hòa mình vào không khí bóng đá lớn nhất hành tinh và ghi lại thật nhiều trải nghiệm thú vị chia sẻ với mọi người.