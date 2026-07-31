LĐBĐ châu Á không chấp nhận kế hoạch bán World Cup, cố vấn chủ tịch FIFA từ chức

Lập trường của châu Á

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm nay 31/7 đã phát đi thông điệp rằng họ phản đối dự án cổ phần hóa World Cup của FIFA. Dự án này (FFE) đã gây rất nhiều lo lắng cho giới quản trị bóng đá quốc tế và mới đây đến lượt các liên đoàn thành viên châu Á đã bày tỏ quan ngại.

Trụ sở AFC tại Kuala Lumpur, Malaysia

Trong thông cáo chính thức của AFC có đoạn: “AFC nhất trí với UEFA và CONCACAF trong việc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về đề xuất của FIFA. Việc tình hình đã đến mức khả năng tẩy chay World Cup của FIFA trở thành vấn đề được dư luận quan tâm là điều đáng lo ngại đối với tất cả những ai quan tâm đến tương lai của môn thể thao này. Bóng đá lẽ ra không bao giờ nên bị đặt vào tình thế như vậy”.

“AFC tin rằng đề xuất của FFE không thể đạt được sự đồng thuận và thống nhất rộng rãi cần thiết để tiến lên phía trước. World Cup là đỉnh cao của bóng đá toàn cầu và sức mạnh của nó đến từ sự tham gia của tất cả các Liên đoàn và các quốc gia bóng đá hàng đầu thế giới. Bất kỳ đề xuất nào có nguy cơ làm suy yếu sự thống nhất và tính toàn cầu của giải đấu đều phải được xem xét lại”.

Trong thông cáo của mình, AFC cũng tỏ rõ sự bất bình khi đây không phải lần đầu tiên FIFA tự ý đưa ra một kế hoạch có ảnh hưởng tầm toàn cầu mà không tham vấn các liên đoàn châu lục. AFC cho rằng bất cứ dự thảo nào, dù có thiện ý, cũng phải được thông tin đầy đủ cho các liên đoàn để thảo luận và đóng góp ý kiến để đi đến quyết định cuối cùng.

Cuộc chiến phiếu bầu

Như vậy là sau châu Âu và các Liên đoàn Bắc Trung Mỹ, châu Á là liên đoàn khu vực tiếp theo phản đối kế hoạch cổ phần hóa World Cup. Đề xuất này được đưa ra bởi chủ tịch FIFA Gianni Infantino với ý định thu về 20 tỷ USD từ việc bán cổ phần World Cup cho một tổ chức đứng đầu bởi Joshua Kushner, một nhà đầu tư công nghệ có gia đình là thông gia với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Samir Xaud và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Mặc dù vậy, cần nhấn mạnh rằng đây là thông cáo chung AFC đưa ra và chưa có sự ủng hộ tuyệt đối từ tất cả các thành viên. Hiện một số liên đoàn Tây Á vẫn chưa bày tỏ lập trường cụ thể, trong khi Australia đang giữ thái độ “muốn tìm hiểu thêm” do tài chính cạn kiệt, và Indonesia lẫn Philippines đều đã tỏ rõ ý định sẽ bỏ phiếu ủng hộ FIFA.

Trong khi đó, đa số quốc gia châu Phi đã tuyên bố ủng hộ FIFA, khu vực châu Đại dương (OFC) chưa có lập trường rõ ràng, và CONMEBOL (Nam Mỹ) thì có thể tin rằng cũng sẽ gật đầu với kế hoạch của Infantino. Các nước Nam Mỹ gần đây thường xuyên là "bãi thử" của các điều chỉnh về luật thi đấu bóng đá mà FIFA ban hành, các luật áp dụng ở World Cup thường được cho thử tại Nam Mỹ trước.

Tuy nhiên trong nội bộ các liên đoàn Nam Mỹ cũng chưa chắc chắn có sự ủng hộ tuyệt đối, trong đó Brazil là trường hợp rất thú vị. Tờ O Globo của nước này mới đây cho biết lập trường của Brazil có thể sẽ ngả về UEFA do mối quan hệ tài trợ của họ với hãng Nike, nhưng mặt khác Brazil cũng đang vận động xin đăng cai Club World Cup 2029.

FIFA nếu đệ trình dự án FFE ra bỏ phiếu sẽ cần đến 106 lá phiếu ủng hộ, tức hơn một nửa số phiếu của các quốc gia thành viên có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên với số liên đoàn ủng hộ tới từ 3 khu vực, số phiếu chống được dự trù đã tăng lên gần 130 thành viên.

Cố vấn của chủ tịch FIFA từ chức để phản đối FFE

Trong một diễn biến rất mới và rất tiêu cực dành cho Infantino, cố vấn cao cấp của ông chủ tịch FIFA là Carlos Cardeiro đã tuyên bố từ chức để phản đối dự án FFE. Ông Cardeiro, một người có thâm niên trong ngành tài chính ngân hàng, cho biết ông không hề dược biết về FFE cho tới khi Infantino công bố kế hoạch.

Ông Carlos Cardeiro

Trong thông cáo từ chức của mình, Cardeiro còn tiết lộ việc vì sao FIFA đã có nền tảng tài chính rất mạnh để có thể hỗ trợ các liên đoàn thành viên mà không cần cổ phần hóa World Cup. Dưới đây là một đoạn trong thông cáo đó: