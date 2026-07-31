LĐBĐ châu Á không chấp nhận kế hoạch bán World Cup, cố vấn chủ tịch FIFA từ chức
LĐBĐ châu Á (AFC) đã ra thông cáo ủng hộ UEFA và CONCACAF trong việc phản đối dự án cổ phần hóa World Cup của FIFA.
Lập trường của châu Á
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm nay 31/7 đã phát đi thông điệp rằng họ phản đối dự án cổ phần hóa World Cup của FIFA. Dự án này (FFE) đã gây rất nhiều lo lắng cho giới quản trị bóng đá quốc tế và mới đây đến lượt các liên đoàn thành viên châu Á đã bày tỏ quan ngại.
Trụ sở AFC tại Kuala Lumpur, Malaysia
Trong thông cáo chính thức của AFC có đoạn: “AFC nhất trí với UEFA và CONCACAF trong việc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về đề xuất của FIFA. Việc tình hình đã đến mức khả năng tẩy chay World Cup của FIFA trở thành vấn đề được dư luận quan tâm là điều đáng lo ngại đối với tất cả những ai quan tâm đến tương lai của môn thể thao này. Bóng đá lẽ ra không bao giờ nên bị đặt vào tình thế như vậy”.
“AFC tin rằng đề xuất của FFE không thể đạt được sự đồng thuận và thống nhất rộng rãi cần thiết để tiến lên phía trước. World Cup là đỉnh cao của bóng đá toàn cầu và sức mạnh của nó đến từ sự tham gia của tất cả các Liên đoàn và các quốc gia bóng đá hàng đầu thế giới. Bất kỳ đề xuất nào có nguy cơ làm suy yếu sự thống nhất và tính toàn cầu của giải đấu đều phải được xem xét lại”.
Trong thông cáo của mình, AFC cũng tỏ rõ sự bất bình khi đây không phải lần đầu tiên FIFA tự ý đưa ra một kế hoạch có ảnh hưởng tầm toàn cầu mà không tham vấn các liên đoàn châu lục. AFC cho rằng bất cứ dự thảo nào, dù có thiện ý, cũng phải được thông tin đầy đủ cho các liên đoàn để thảo luận và đóng góp ý kiến để đi đến quyết định cuối cùng.
Cuộc chiến phiếu bầu
Như vậy là sau châu Âu và các Liên đoàn Bắc Trung Mỹ, châu Á là liên đoàn khu vực tiếp theo phản đối kế hoạch cổ phần hóa World Cup. Đề xuất này được đưa ra bởi chủ tịch FIFA Gianni Infantino với ý định thu về 20 tỷ USD từ việc bán cổ phần World Cup cho một tổ chức đứng đầu bởi Joshua Kushner, một nhà đầu tư công nghệ có gia đình là thông gia với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Samir Xaud và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Mặc dù vậy, cần nhấn mạnh rằng đây là thông cáo chung AFC đưa ra và chưa có sự ủng hộ tuyệt đối từ tất cả các thành viên. Hiện một số liên đoàn Tây Á vẫn chưa bày tỏ lập trường cụ thể, trong khi Australia đang giữ thái độ “muốn tìm hiểu thêm” do tài chính cạn kiệt, và Indonesia lẫn Philippines đều đã tỏ rõ ý định sẽ bỏ phiếu ủng hộ FIFA.
Trong khi đó, đa số quốc gia châu Phi đã tuyên bố ủng hộ FIFA, khu vực châu Đại dương (OFC) chưa có lập trường rõ ràng, và CONMEBOL (Nam Mỹ) thì có thể tin rằng cũng sẽ gật đầu với kế hoạch của Infantino. Các nước Nam Mỹ gần đây thường xuyên là "bãi thử" của các điều chỉnh về luật thi đấu bóng đá mà FIFA ban hành, các luật áp dụng ở World Cup thường được cho thử tại Nam Mỹ trước.
Tuy nhiên trong nội bộ các liên đoàn Nam Mỹ cũng chưa chắc chắn có sự ủng hộ tuyệt đối, trong đó Brazil là trường hợp rất thú vị. Tờ O Globo của nước này mới đây cho biết lập trường của Brazil có thể sẽ ngả về UEFA do mối quan hệ tài trợ của họ với hãng Nike, nhưng mặt khác Brazil cũng đang vận động xin đăng cai Club World Cup 2029.
FIFA nếu đệ trình dự án FFE ra bỏ phiếu sẽ cần đến 106 lá phiếu ủng hộ, tức hơn một nửa số phiếu của các quốc gia thành viên có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên với số liên đoàn ủng hộ tới từ 3 khu vực, số phiếu chống được dự trù đã tăng lên gần 130 thành viên.
Cố vấn của chủ tịch FIFA từ chức để phản đối FFE
Trong một diễn biến rất mới và rất tiêu cực dành cho Infantino, cố vấn cao cấp của ông chủ tịch FIFA là Carlos Cardeiro đã tuyên bố từ chức để phản đối dự án FFE. Ông Cardeiro, một người có thâm niên trong ngành tài chính ngân hàng, cho biết ông không hề dược biết về FFE cho tới khi Infantino công bố kế hoạch.
Ông Carlos Cardeiro
Trong thông cáo từ chức của mình, Cardeiro còn tiết lộ việc vì sao FIFA đã có nền tảng tài chính rất mạnh để có thể hỗ trợ các liên đoàn thành viên mà không cần cổ phần hóa World Cup. Dưới đây là một đoạn trong thông cáo đó:
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“FIFA đã có sẵn nguồn tài chính khổng lồ. Tổ chức này nắm giữ hàng tỷ USD dự trữ và không có nợ. Chính Chủ tịch FIFA đã nhấn mạnh khoản doanh thu 15 tỷ USD thu được từ năm 2022 đến năm 2026. Nếu các Liên đoàn thành viên tin rằng cần thêm đầu tư để phát triển môn thể thao này, FIFA đã có khả năng tài chính để cung cấp sự hỗ trợ đó từ các nguồn lực hiện có"
"Trong bối cảnh đó, việc bán cổ phần vĩnh viễn trong tài sản quý giá nhất của bóng đá để huy động 4,2 tỷ USD là điều không hợp lý. Đó là việc thế chấp tương lai của bóng đá mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào”.
“Thành công về kinh tế như vậy không phải là ngẫu nhiên. Nó được tạo ra bởi các chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm, những người đã phá vỡ các kỷ lục thương mại của FIFA. Tuy nhiên bất chấp những thành tựu đó, FIFA hiện đang huy động các nhà đầu tư bên ngoài để khai thác giá trị lớn hơn".
"Tôi không chấp nhận đề xuất đó. Những người đã xây dựng nên thành công này đã chứng minh rằng FIFA sở hữu chuyên môn để tiếp tục phát triển cả môn thể thao này và tương lai thương mại của nó”.
“Điều đáng lo ngại nhất là sự thiếu vắng câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản. Tại sao lại là thỏa thuận này? Tại sao lại vào lúc này? Có sự giám sát nào không? Ai được hưởng lợi? Có quy trình cạnh tranh nào không? Cơ chế quản trị nào sẽ được áp dụng? Cuối cùng các nhà đầu tư sẽ được lợi gì, và cái giá phải trả cho bóng đá là gì?”.
“Những câu hỏi này vẫn chưa được trả lời đầy đủ, thế nhưng các Liên đoàn thành viên lại được yêu cầu đưa ra một quyết định có tầm quan trọng to lớn chỉ trong vòng chưa đầy 50 ngày, nếu không sẽ có nguy cơ bị tụt hậu. Đó không phải là cách có trách nhiệm để quyết định tương lai của môn thể thao vua đến từ một tổ chức được giao phó trọng trách hỗ trợ tất cả các thành viên của nó”.
“Đề xuất này đã trở thành một câu hỏi mang tính quyết định đối với tương lai của FIFA. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao cho Chủ tịch FIFA. Do đó, tôi xin từ chức ngay lập tức”.
“Trách nhiệm của FIFA không phải là tối đa hóa lợi nhuận thương mại bằng mọi giá. Trách nhiệm của FIFA là bảo vệ và củng cố bóng đá cho các thế hệ tương lai. Khi những nguyên tắc đó xung đột, bóng đá phải được ưu tiên hàng đầu”.
"Được phục vụ FIFA hơn 5 năm và làm việc cùng những người tận tâm, có nguyên tắc và hết lòng vì bóng đá là vinh dự lớn lao trong cuộc đời tôi. Tôi hy vọng họ cũng sẽ lên tiếng, bởi vì những quyết định quan trọng như thế này cần được đưa ra vì lợi ích của bóng đá, chứ không phải vì lợi ích của những người được hưởng lợi từ nó".
Cũng như mọi kẻ mắc chứng cuồng quyền lực, đến một thời điểm nào đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải đối mặt với khoảnh khắc nhận ra rằng dấu chấm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/07/2026 18:10 PM (GMT+7)