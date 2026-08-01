FIFA hủy kế hoạch bán World Cup, Chủ tịch Infantino bị tố lừa dối cả tổ chức

FIFA hủy kế hoạch "bán" World Cup

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức này sẽ không tiếp tục triển khai kế hoạch bán cổ phần trong công ty dự kiến phụ trách hoạt động thương mại và vận hành các giải đấu của FIFA.

Theo đề xuất, công ty mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) sẽ quản lý các hoạt động thương mại của các giải đấu lớn, trong đó có FIFA World Cup nam và nữ. Điểm gây tranh cãi nhất là kế hoạch bán 20% cổ phần của công ty này cho các nhà đầu tư tư nhân.

Trong tuyên bố được công bố vào sáng thứ Bảy, Infantino cho biết: “Dự án FIFA Forward Enterprise được xây dựng nhằm tạo nền tảng để tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các Liên đoàn thành viên FIFA và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quốc gia cần sự hỗ trợ nhất.

Chủ tịch Infantino thừa nhận từ bỏ kế hoạch "bán" World Cup vì gây chia rẽ sâu sắc

Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định rằng dự án chỉ được triển khai nếu nhận được sự ủng hộ của đa số các Liên đoàn thành viên FIFA và luôn phải trải qua quá trình tham vấn với các Liên đoàn thành viên, Hội đồng FIFA, các liên đoàn châu lục và các bên liên quan".

Theo Chủ tịch FIFA, sau quá trình lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, tổ chức nhận thấy đề xuất đã tạo ra những chia rẽ không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu:

“Sau khi lắng nghe cẩn trọng mọi ý kiến, chúng tôi nhận thấy dự án đã tạo ra những chia rẽ đến mức, bất kể mức độ ủng hộ ra sao, điều đó không còn phục vụ mục tiêu đã đặt ra ngay từ đầu. Mục tiêu của chúng tôi luôn là và sẽ luôn là đoàn kết và phát triển. Vì vậy, đề xuất này sẽ không được tiếp tục".

Ông Infantino cũng khẳng định sẽ làm việc với các bên liên quan trong những ngày và tuần tới nhằm tìm tiếng nói chung, với mục tiêu tiếp tục phát triển bóng đá trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quốc gia cần được hỗ trợ nhiều nhất.

Kế hoạch bị phản đối dữ dội

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA dự kiến tách toàn bộ hoạt động thương mại, bao gồm World Cup và Club World Cup dành cho cả nam và nữ, sang công ty con có giá trị khoảng 20 tỷ USD, trong đó 20% cổ phần sẽ thuộc về các nhà đầu tư tư nhân.

Doanh nghiệp được xác định là nhà đầu tư dẫn dắt là Thrive Eternal, công ty do Joshua Kushner sáng lập. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thrive Eternal hiện từ chối bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về đề xuất nói trên.

Trước đó, kế hoạch đã bị nhiều liên đoàn bóng đá châu lục phản đối. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố các quốc gia thành viên có thể tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu đề xuất được thông qua.

Quan chức FIFA tố Infatino lừa dối cả tổ chức

Trong khi đó, Giám đốc điều hành (COO) FIFA Kevin Lamour đã đưa ra tuyên bố với hãng tin AP, cho rằng đây là “một dự án của một người”.

Trong phát biểu gửi AP, ông Lamour cho biết nhân viên FIFA đã bị đánh lừa vì Infantino thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị kế hoạch trong những tháng gần đây: “Đây là dự án của một người. Không chỉ dự án này không nên được tiếp tục, đã đến lúc các nhà lãnh đạo chính trị của bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn".

Dù không từ chức, ông Lamour cho biết bản thân có trách nhiệm lên tiếng vì đồng nghiệp: “Nếu điều đó khiến tôi mất việc thì cũng đành chấp nhận. Tôi sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó. Ít nhất tối nay tôi sẽ ngủ ngon".

Các quan chức và cựu quan chức FIFA lên tiếng chỉ trích Infantino

Cựu quan chức FIFA: “Đó là một thỏa thuận tồi đối với bóng đá”

Ngay trước tuyên bố của ông Lamour, cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro đã thông báo từ chức và kêu gọi các lãnh đạo khác của FIFA lên tiếng: “Tôi không thể đứng nhìn khi FIFA cân nhắc bán một phần quyền sở hữu World Cup".

Ông Cordeiro cho biết mình không tham gia các cuộc thảo luận liên quan đến kế hoạch được hậu thuẫn bởi một quỹ đầu tư tại New York do Joshua Kushner sáng lập: “Xin nói rõ. Tôi hoàn toàn không tham gia vào đề xuất này và kiên quyết phản đối nó. Công ty thương mại trị giá 20 tỷ USD này là một thỏa thuận tồi đối với bóng đá".

Theo ông Cordeiro, FIFA hiện sở hữu nguồn lực tài chính rất mạnh: “FIFA hiện đã có nguồn lực tài chính hết sức dồi dào. Tổ chức này đang nắm giữ hàng tỷ USD dự trữ và không có nợ".

Ông cũng nhắc lại rằng FIFA đã đạt doanh thu khoảng 15 tỷ USD trong bốn năm gần nhất, chủ yếu từ World Cup nam vừa kết thúc, từ đó đặt ra vấn đề: “Trong bối cảnh đó, việc bán vĩnh viễn một phần tài sản giá trị nhất của bóng đá để huy động 4,2 tỷ USD gần như không có nhiều ý nghĩa. Điều đó chẳng khác nào đem tương lai của bóng đá ra thế chấp mà không có bất kỳ lý do thuyết phục nào.

Tôi hy vọng họ cũng sẽ lên tiếng, bởi những quyết định ở quy mô như thế này cần phải được đưa ra vì lợi ích của bóng đá, chứ không phải vì những người có thể thu lợi từ nó".