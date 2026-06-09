“Thần toán tử” dự đoán World Cup 2026: ĐT Hà Lan đăng quang, Cristiano Ronaldo ôm hận

Joachim Klement có công việc chính liên quan đến toán học, nhưng trong hơn một thập kỷ qua, ông lại là cái tên được không ít người hâm mộ bóng đá chú ý. Lý do: Joachim Klement bắt đầu phát triển mô hình dự đoán bóng đá của cá nhân ông từ sau World Cup 2010 và điều đặc biệt là “Thần toán tử” này chưa một lần đưa ra đáp án sai.

World Cup 2014, Joachim Klement tiên đoán ĐT Đức vô địch và điều đó trở thành hiện thực sau khi “Cỗ xe tăng” đánh bại ĐT Argentina 1-0 trong trận chung kết. Lúc đó, có khá nhiều ý kiến cho rằng Joachim Klement “bênh” đội nhà nên có phần ăn may. Nhưng tới World Cup 2018, khi Joachim Klement đoán ĐT Pháp lên ngôi rồi tiếp theo là nhận định chính xác ĐT Argentina của Lionel Messi đăng quang tại World Cup 2022, không còn ai nói “nhà toán học của World Cup” này có quan điểm theo kiểu may hơn khôn nữa.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Trước thềm World Cup 2026, Joachim Klement đã một lần nữa dự báo khiến người hâm mộ siêu sao Cristiano Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha vừa háo hức, vừa thấp thỏm. Theo đó, Joachim Klement cho rằng Hà Lan sẽ vô địch giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico. Đáng chú ý, đội bại trận trong trận chung kết theo mô hình của ông là ĐT Bồ Đào Nha, khi Ronaldo có thể sẽ chơi kỳ World Cup thứ 6 và là cuối cùng trong sự nghiệp.

Trong bài viết trên Substack cá nhân, Joachim Klement cho biết, ban đầu mô hình của ông được xây dựng như một cách “châm biếm” sự tự tin thái quá của các mô hình kinh tế khi cố dự đoán một lĩnh vực đầy biến số như bóng đá. Nhưng rồi mô hình ấy lại đúng liên tiếp 3 kỳ World Cup nên Joachim Klement bỗng nhiên trở nên… rất uy tín.

Khác với những nhận định thuần bóng đá dựa vào phong độ, đội hình hay lịch sử đối đầu, mô hình của Klement kết hợp nhiều biến số rộng hơn: GDP bình quân đầu người, quy mô dân số, vị thế của bóng đá trong xã hội, thứ hạng FIFA và cả yếu tố may rủi. Tất nhiên, chính Joachim Klement cũng nhiều lần nhấn mạnh không nên xem dự báo này như “lời tiên tri”, bởi bóng đá luôn có nhiều tình huống phát sinh có thể xảy ra, từ chấn thương, thẻ phạt, loạt sút luân lưu đến khoảnh khắc xuất thần của một cá nhân.

Theo kịch bản được truyền thông quốc tế đăng tải từ dự đoán của Joachim Klement, ĐT Hà Lan sẽ vượt qua ĐT Tây Ban Nha ở bán kết, trong khi ĐT Bồ Đào Nha đánh bại ĐT Anh để giành vé vào chung kết. Nếu điều đó xảy ra, Ronaldo sẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup. Nhưng cái kết mà mô hình đưa ra lại không trọn vẹn cho siêu sao 41 tuổi: ĐT Bồ Đào Nha thất bại, còn ĐT Hà Lan lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.

Với Hà Lan, dự báo này mang màu sắc lịch sử. “Cơn lốc màu da cam” từng 3 lần lọt vào trận chung kết World Cup các năm 1974, 1978 và 2010 nhưng đều lỡ hẹn với chiếc cúp vàng. Đội bóng của HLV Ronald Koeman bước vào World Cup 2026 tại bảng F có Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Koeman tỏ ra thận trọng, nhưng thừa nhận ông có cảm giác tích cực hơn so với EURO 2024, một phần vì đội hình Hà Lan hiện có nhiều cầu thủ đạt thể trạng tốt hơn.

Ở chiều ngược lại, ĐT Bồ Đào Nha có lý do để tin đây là thời điểm họ đủ sức đi sâu. Ronaldo vẫn là tâm điểm, nhưng sức mạnh đáng chú ý hơn của đội bóng này nằm ở tuyến giữa với những cái tên như Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves và Bernardo Silva. Dưới thời HLV Roberto Martinez, ĐT Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ thắng 69,4%, ghi trung bình 2,66 bàn mỗi trận và từng có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp. Ronaldo cũng hồi sinh mạnh mẽ ở đội tuyển khi ghi 25 bàn trong 30 trận dưới thời Martinez.

Tuy nhiên, lịch sử World Cup của ĐT Bồ Đào Nha lại là chuỗi kỳ vọng thường xuyên bị ngắt quãng. Kể từ sau lần vào bán kết năm 2006, họ không thể tái lập thành tích tương tự. World Cup 2022 kết thúc trong nỗi thất vọng khi ĐT Bồ Đào Nha thua ĐT Morocco ở tứ kết, còn Ronaldo trải qua giải đấu nhiều biến động. Vì vậy, kịch bản vào chung kết World Cup 2026, dù chỉ là dự báo cũng đủ tạo ra sức hút lớn với người hâm mộ đội bóng áo bã trầu.