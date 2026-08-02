UEFA gửi tối hậu thư tới chủ tịch FIFA Infantino: "Từ chức hoặc bị chúng tôi phế truất"

UEFA đòi phế truất Infantino

Theo thông tin từ tờ Telegraph, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với tối hậu thư từ UEFA. Ông phải từ chức hoặc đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khẩn cấp.

Theo thông tin được tiết lộ, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ bỏ phiếu phế truất Infantino nếu ông không chấp nhận từ chức. Trên thực tế, UEFA chỉ cần sự ủng hộ của 43 liên đoàn thành viên là đủ để kích hoạt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Chủ tịch Infantino không còn nắm thế thượng phong

UEFA gần đây đã chính thức tuyên bố không còn đặt niềm tin vào Infantino, đồng thời yêu cầu FIFA thay đổi ban lãnh đạo sau khi Infantino phải hủy bỏ kế hoạch trị giá 15 tỷ bảng nhằm bán một phần quyền lợi thương mại của World Cup.

Tuyên bố của UEFA được đưa ra sau làn sóng phản đối mạnh mẽ cùng cuộc nổi dậy ngay trong nội bộ FIFA, nơi nhiều nhân viên gọi chiến dịch này là "tiêu diệt con quái vật". Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cũng yêu cầu thay đổi ban lãnh đạo FIFA, cho rằng Infantino đã có "hành vi quản trị và lãnh đạo yếu kém ở mức nghiêm trọng".

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng bày tỏ sự ủng hộ UEFA khi tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của UEFA. Đã đến lúc phải tiến hành cuộc rà soát toàn diện và nghiêm túc về năng lực lãnh đạo cũng như cơ chế quản trị của FIFA, nhằm bảo đảm bóng đá thế giới được điều hành minh bạch, vì lợi ích của toàn bộ 211 liên đoàn thành viên và hướng tới sự phát triển bền vững của môn thể thao này".

Kế hoạch bán quyền lợi World Cup trị giá 15 tỷ bảng sụp đổ như thế nào?

Infantino hứng chịu làn sóng chỉ trích trên toàn thế giới sau khi xuất hiện thông tin ông dự định bán 30% quyền lợi thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Nếu được thông qua, một nhóm nhà đầu tư sẽ nắm quyền kiểm soát các lợi ích thương mại của những giải đấu cấp đội tuyển nam và nữ hàng đầu do FIFA tổ chức.

UEFA cáo buộc FIFA đang tìm cách "đánh đổi linh hồn của bóng đá". Mặc dù bị phản đối dữ dội, FIFA khẳng định kế hoạch sẽ tiếp tục được triển khai và phủ nhận cáo buộc rằng họ đang "bán bóng đá".

Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận cũng sẽ phản đối kế hoạch và tuyên bố đứng cùng UEFA và Concacaf để bảo vệ World Cup, Infantino không còn khả năng giành được quá 50% sự ủng hộ từ 211 liên đoàn thành viên FIFA.

Làn sóng phản đối tiếp tục leo thang khi Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Infantino, từ chức để phản đối kế hoạch kể trên. Sau đó, Giám đốc điều hành FIFA, ông Kevin Lamour tuyên bố các nhân viên của tổ chức đã "bị đánh lừa".