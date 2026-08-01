Chủ tịch FIFA "bỏ túi" gần 1 triệu bảng/tuần nếu bán World Cup thành công

Kế hoạch huy động 3,1 tỷ bảng và mức lương "khủng" chờ Infantino

Theo thông tin từ The Times, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang được "đặt chỗ" cho một vị trí điều hành cấp cao tại công ty mới được thành lập nhằm quản lý dự án FFE, với điều kiện kế hoạch huy động vốn của FIFA được thông qua.

Infantino có mối quan hệ khá thân thiết với ông Trump

Dự án này hướng tới mục tiêu huy động 3,1 tỷ bảng Anh trước tháng 10. FIFA đã mời ngân hàng Mỹ JP Morgan làm đơn vị tư vấn, trong khi Thrive Eternal được dự đoán sẽ mua 20% cổ phần nếu thương vụ hoàn tất. Đáng chú ý, Giám đốc điều hành của Thrive Eternal là Joshua Kushner, anh trai của Jared Kushner con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thời gian diễn ra World Cup mùa hè vừa qua, Infantino cũng xây dựng mối quan hệ khá thân thiết với ông Trump.

Nguồn tin cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA vào năm 2031, Infantino sẽ trở thành ủy viên điều hành của công ty mới với mức thu nhập lên tới 47 triệu bảng/năm, tương đương gần 1 triệu bảng mỗi tuần. Con số này cao gấp nhiều lần mức thu nhập hiện tại của ông tại FIFA là 4,46 triệu bảng/năm, bao gồm 2,45 triệu bảng tiền lương cơ bản và 2,08 triệu bảng tiền thưởng theo thành tích.

UEFA dọa tẩy chay, FIFA khẳng định "không ai bán bóng đá cả"

Kế hoạch của FIFA đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn bóng đá. Theo các nguồn tin, các quốc gia thành viên UEFA tuyên bố sẵn sàng tẩy chay các giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup, nếu dự án được triển khai. Trong khi đó, Concacaf và AFC cũng bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng kế hoạch được công bố mà không có sự tham vấn đầy đủ cũng như thiếu các thông tin chi tiết về cách thức thực hiện.

Tuyên bố của UEFA nêu rõ: "Không một đội tuyển quốc gia nào của UEFA sẽ tham gia bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào những đề xuất này vẫn còn hiệu lực". Cơ quan này tiếp tục nhấn mạnh: "Trừ khi đề xuất này bị hủy bỏ hoàn toàn và có những cam kết ràng buộc rằng FIFA sẽ không bao giờ mở cửa quản trị hoặc các giải đấu của mình cho tư nhân sở hữu nữa". UEFA đồng thời khẳng định: "Không ai nên nghi ngờ gì cả: UEFA và các liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ kiên quyết phản đối những kế hoạch này".

Trước sức ép từ các liên đoàn thành viên, FIFA bác bỏ cáo buộc "bán bóng đá" và khẳng định dự án FFE chỉ nhằm tạo thêm cơ hội thương mại cho các liên đoàn thành viên. Trong tuyên bố chính thức, FIFA nhấn mạnh: "Không ai đang bán bóng đá cả.

Đây không phải là điều mà FIFA sẽ xem xét". Cơ quan này cũng cho biết: "FFE được đề xuất chỉ nhằm mục đích đảm bảo rằng tất cả các Liên đoàn thành viên FIFA đều có cơ hội nắm bắt một cách có ý nghĩa các cơ hội thương mại của bóng đá tại quốc gia của họ”. Đồng thời khẳng định: "Mỗi thành viên liên đoàn nên được phép xem xét đề xuất và có tiếng nói trong việc định hình tương lai của chính họ. Đây là những nguyên tắc dân chủ của FIFA".