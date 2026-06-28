Tin mới nhất World Cup 28/6: Gyokeres quyết tâm tiến sâu cùng Thụy Điển

Gyokeres quyết tâm tiến sâu tại World Cup

Trả lời phỏng vấn mới đây, tiền đạo Viktor Gyokeres thể hiện quyết tâm sau khi Thụy Điển giành quyền đi tiếp tại World Cup.“ Tôi sẽ xem đối thủ tiếp theo là ai nhưng rõ ràng chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể. Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Chúng tôi có nguồn năng lượng tích cực và nếu tiếp tục phát huy, chúng tôi có thể làm được những điều tốt đẹp”.

Viktor Gyokeres

Carragher dự đoán vị trí của Anderson tại Man City

Theo bình luận viên Jamie Carragher, Elliot Anderson sẽ là đối tác của Rodri ở hàng tiền vệ của Man City chứ không là người thay thế. “Tôi nghĩ họ muốn giữ Rodri ở lại CLB. Tôi cũng không nghĩ Rodri sẽ theo chân Bernardo Silva. Elliot Anderson là sự thay thế hoàn hảo cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Nếu Rodri đá cặp cùng Anderson, Man City sẽ có hàng tiền vệ thực sự đáng gờm”.

Trận Pháp – Na Uy đạt kỷ lục xem qua truyền hình ở Pháp

Theo RTL, chiến thắng 4-1 của ĐT Pháp trước ĐT Na Uy đã thu hút lượng lớn khán giả theo dõi qua truyền hình. Nguồn tin cho biết chỉ riêng trận đấu này đã có 13,68 triệu người xem, chiếm tỉ lệ 62,1%. Thầy trò HLV Deschamps đang càng ngày càng được giới xem truyền hình thích.