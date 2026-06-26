Tin mới nhất bóng đá World Cup 26/6: ĐT Anh nín thở chờ tin Declan Rice và Reece James

ĐT Anh nín thở chờ tin Declan Rice và Reece James

Theo tờ The Standard, đội ngũ y tế của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sẽ đánh giá tình trạng thể lực của Reece James trước trận “Tam sư” gặp Panama ở lượt cuối vòng bảng World Cup, đồng thời theo dõi khối lượng vận động của hậu vệ thuộc biên chế Chelsea. James có tiền sử chấn thương và nằm trong số ít cầu thủ được đội ngũ y tế của Chelsea theo dõi đặc biệt.

Declan Rice và Reece James sẽ được kiểm tra thể lực

Tiền vệ Declan Rice cũng sẽ được kiểm tra. Sau trận gặp Ghana, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal rời sân với dấu hiệu tập tễnh và được quấn băng ở bắp chân trái.

Cole Palmer “không khóc lóc” sau khi bị loại khỏi tuyển Anh

Cole Palmer tỏ ra không quá bận tâm về việc bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup của tuyển Anh. Ngôi sao của Chelsea nói: “Mùa giải này không phải là mùa giải tốt nhất của tôi, nhưng mọi chuyện là như vậy. Tôi không khóc vì một quyết định mà bạn không thể thay đổi, và tôi hy vọng các chàng trai sẽ tiến xa nhất có thể”.

Khi được hỏi đã trò chuyện với ai kể từ khi danh sách tuyển Anh được công bố, Palmer cho biết: “Tôi không quá buồn. Tôi chỉ nói chuyện với những người bạn ngoài bóng đá. Họ là những người bình thường, nên điều đó giúp tôi cảm thấy mình bình thường hơn, cảm thấy mình vẫn đứng vững”.

Pedri muốn Alvarez về Barcelona

Tiền vệ Pedri đã đưa ra đánh giá thẳng thắn về Julian Alvarez trong bối cảnh Barcelona đang theo đuổi chân sút người Argentina. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Teledeporte, tuyển thủ Tây Ban Nha không giấu sự ngưỡng mộ dành cho chân sút của Atletico Madrid.

Pedri chia sẻ: “Xét về tư cách một cầu thủ, tôi thực sự rất thích Alvarez. Tôi luôn nói rằng mình muốn những cầu thủ xuất sắc nhất chơi cho Barcelona”.

Tuy nhiên, Pedri cũng nhanh chóng giữ sự thận trọng khi nhấn mạnh: “Còn rất nhiều điều cần phải xảy ra để điều đó có thể trở thành hiện thực”.

Capello ủng hộ Conte dẫn dắt Italia

Fabio Capello tin rằng đây là thời điểm thích hợp để Antonio Conte trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia. Đồng thời, ông cho rằng cơ hội của Roberto Mancini gần như đã chấm dứt kể từ khi nhà cầm quân này nhận lời dẫn dắt đội tuyển Saudi Arabia cách đây 3 năm.

Capello chia sẻ: “Conte là mẫu HLV tạo ra tác động tức thì, cả về tinh thần cầu thủ lẫn kết quả thi đấu. Ông ấy hiếm khi mắc sai lầm khi bắt đầu một hành trình mới. Bóng đá Italia cần một cú sốc, một liệu pháp sốc thực sự. Và ai phù hợp hơn Conte để làm điều đó? Dẫn dắt một đội tuyển quốc gia rất khác với công việc hằng ngày ở cấp CLB. Conte biết cách khai thác những điều tốt nhất từ các học trò mỗi khi họ hội quân”.

FIFA bác bỏ đề nghị của Iran

Iran sẽ chạm trán Ai Cập tại Seattle (Mỹ) vào ngày 27/6 trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng G tại World Cup 2026. Trước trận, Liên đoàn Bóng đá Iran đề nghị FIFA ngăn chặn mọi "nghi thức hoặc hoạt động quảng bá" nhằm ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ trong khuôn khổ sự kiện được gọi là "Pride Match". Tuy nhiên, yêu cầu này của đại diện Tây Á đã bị FIFA từ chối. FIFA nêu rõ trong các quy định của mình rằng World Cup 2026 là một "sự kiện mang tính hòa nhập".