Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Croatia: Đại chiến nảy lửa, chờ bản lĩnh Ronaldo (World Cup)

World Cup | 6h , 3/7 | BMO Field Bồ Đào Nha 0 - 0 Croatia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha vs Croatia Croatia Điểm Costa Cancelo Dias Veiga Mendes Vitinha Joao Neves Neto Bruno Fernandes Felix Ronaldo Điểm Livakovic Stanisic Pongracic Sutalo Gvardiol Susic Kovacic Vlasic Perisic Baturina Modric Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Croatia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Vitinha, Joao Neves, Neto, Bruno Fernandes, Felix, Ronaldo Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Susic, Kovacic, Vlasic, Perisic, Baturina, Modric

Bồ Đào Nha và Croatia tiến vào vòng 1/16 World Cup 2026 bằng những bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Nếu đại diện xứ lục lăng bất bại nhưng chưa quá bùng nổ khi hòa Congo, Colombia và thắng đậm Uzbekistan; thì đội bóng sọc ca rô lại thể hiện sự kiên cường, kịp đứng dậy sau trận thua Anh để hạ gục Panama và Ghana.

Trận cầu sinh tử này càng thêm đặc sắc bởi màn so tài có thể là cuối cùng tại ngày hội lớn giữa hai người đồng đội cũ tại Real Madrid là Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Dù sở hữu hàng công đầy ngôi sao có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc, Bồ Đào Nha vẫn cần hết sức cẩn trọng trước một Croatia vô cùng lỳ lợm và già rơ ở các vòng loại trực tiếp.

Về khía cạnh chuyên môn, hiệu suất làm bàn dài hạn của hai đội đang cân bằng tuyệt đối khi cùng đạt trung bình 2,54 bàn một trận.

Dù vậy, Croatia ghi bàn đều đặn hơn ở 11/13 trận gần nhất, đồng thời hàng thủ của họ cũng chắc chắn hơn khi chỉ nhận 0,85 bàn thua một trận. Tính chất sống còn của vòng knock out sẽ khiến đôi bên nhập cuộc thận trọng, khó có kịch bản bùng nổ và trận đấu nhiều khả năng sẽ có tối đa 3 bàn thắng.

Ở các chỉ số phụ, Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn về phạt góc nhờ lối đá biên tốc độ cao, đạt trung bình 5,62 quả một trận, trong khi Croatia chuộng kiểm soát nhịp độ trung tuyến nên chỉ đạt trung bình hai quả. Tổng số phạt góc cả trận được dự đoán nằm trong khoảng từ 9 đến 11 quả. Về thẻ phạt, lối chơi của Bồ Đào Nha khiến họ dễ phạm lỗi hơn với 21 thẻ vàng sau 13 trận, còn Croatia chơi kỷ luật hơn khi mới nhận 12 thẻ.

Khi áp lực tranh chấp tăng cao, trận đấu có thể xuất hiện từ ba đến 5 thẻ vàng. Cả hai đều có lực lượng mạnh nhất, Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn để thắng hai một nhưng có thể nếm trái đắng nếu bị kéo vào thế trận giằng co dài hơi.