Nhận định bóng đá Paraguay – Pháp: Giải mã “Ngựa ô” Nam Mỹ (World Cup)

Paraguay đang hóa "ngựa ô"

Nếu như đội bóng nào gây ra nhiều bất ngờ nhất tại World Cup 2026, đó hẳn phải là Paraguay. Đại diện tới từ Nam Mỹ để thua tới 1-4 trong ngày ra quân và gần như không ai nghĩ họ có thể vượt qua được vòng bảng. Thế nhưng, Paraguay lầm lũi tiến lên, thắng Thổ Nhĩ Kỳ và hòa Úc ở lượt cuối để chiếm ngôi thứ ba bảng D.

Paraguay liên tục tạo nên bất ngờ

Tưởng như hành trình của thầy trò HLV Alfaro sẽ dừng ở vòng 1/16 khi họ phải đụng độ ứng viên vô địch, ĐT Đức. Thế nhưng, Paraguay tiếp tục làm nên bất ngờ khi hạ “Những cỗ xe tăng” sau loạt luân lưu định mệnh. Thậm chí họ có thể kết thúc trận đấu sớm hơn nếu không để Havertz gỡ hòa ở cuối hiệp chính thứ hai.

Nói không ngoa, Paraguay đang trở thành “hiện tượng”, là “ngựa ô” của giải đấu. Đội hình của họ không có gì nổi bật. Chỉ có Enciso và Almiron là hai cái tên quen thuộc đối với khán giả Việt Nam. Còn lại, đa phần là lần đầu được biết tới.

Không lạ khi Paraguay trình diễn lối chơi phòng ngự khó chịu và có tính kỷ luật cao. HLV Alfaro thường xuyên tung ra đội hình 5-3-2 và ưu tiên phòng ngự trước. Đây là lối chơi phổ biến của các đội bóng “chiếu dưới” nhưng rất hiệu quả. Nên nhớ rằng đây là đấu loại trực tiếp nên thắng 1-0 hay 4-0 cũng chẳng khác gì nhau. Tương tự, thua 0-1 với 0-5 cũng như vậy.

Bởi vậy, lối chơi thủ, rồi tìm cơ hội phản công nhanh là quá phù hợp. Nếu cần, Paraguay không ngại đưa trận đấu về loạt đá luân lưu bởi thủ thành Gill cũng là chuyên gia đối đầu với những cú sút từ cự ly 11m.

Pháp có sức mạnh khủng khiếp

Tuy nhiên, Paraguay sẽ gặp phải thách thức cực đại trong trận đấu tiếp theo khi đối thủ của họ là ĐT Pháp. Cho đến thời điểm hiện tại, “Gà trống Gaulois” đang chứng minh đẳng cấp của mình. Họ ra sân 4 trận, ghi được tới 13 bàn và không trận nào ghi dưới 3 bàn! Nên nhớ rằng những bại tướng của Pháp không hề dễ chịu như Senegal, Na Uy hay gần nhất là Thụy Điển.

Mbappe cùng các đồng đội đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối

HLV Didier Deschamps đang có trong tay đội hình tấn công hay nhất trong nhiều năm qua. Kylian Mbappe đang ở đỉnh cao phong độ, Dembele tìm lại được chính mình trong khi Doue và Olise tiến bộ vượt bậc.

Theo định giá của Transfermarkt, 4 cầu thủ này đã có tổng định giá lên tới 550 triệu euro. Trong đó, Mbappe có định giá lớn nhất là 180 triệu euro, sau đó là Olise (150 triệu euro), Doue (120 triệu euro) và Dembele xếp cuối với 100 triệu euro.

Điểm đáng sợ là bốn cầu thủ này cực kỳ ăn ý và sẵn sàng đổi vị trí cho nhau. Hàng phòng ngự của đối thủ thường xuyên lâm vào cảnh rối loạn khi Dembele đang đá cánh lại di chuyển vào giữa, Doue đảo từ bên trái sang bên phải hay Mbappe lùi về cho một trong 3 cầu thủ còn lại tấn công vào trung lộ.

Điểm đáng sợ hơn nữa của ĐT Pháp là hàng dự bị của họ cũng cực kỳ chất lượng. Bộ ba Mateta – Cherki – Barcola có thể đá chính cho bất kỳ đội nào ở World Cup này nhưng họ vẫn phải dự bị. Bởi vậy, mỗi lần vào sân là họ khao khát được thể hiện và cống hiến.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Với phong cách chơi của hai đội như vậy, không khó để dự đoán rằng Pháp sẽ là đội chiếm thế chủ động ngay từ những phút đầu tiên. Câu hỏi khó trả lời là Paraguay sẽ đứng vững được bao lâu trước sức tấn công mãnh liệt của “Gà trống Gaulois”.

Trận đấu sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn nếu Paraguay bất ngờ có bàn thắng trước. Mặc dù khả năng xảy ra không cao nhưng hàng phòng ngự Pháp vẫn để lại chút lấn cấn cho người xem trong những trận đấu trước.

Kịch bản đẹp nhất cho ĐT Pháp là họ có bàn thắng sau khoảng 20 phút thi đấu. Khi Paraguay đã thủng lưới, bàn thắng thứ hai đối với Mbappe và các đồng đội chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dự đoán tỉ số: ĐT Paraguay 1-3 ĐT Pháp

Đội hình dự kiến

ĐT Paraguay: Gill, Alonso, Canale, Gomez, Caceres, Galarza, Cubas, D. Gomez, Almiron, Enciso, Avalos

ĐT Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe.