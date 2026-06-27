Tin mới nhất bóng đá World Cup 27/6: LĐBĐ Brazil khiếu kiện FIFA vì Vinicius Junior

LĐBĐ Brazil khiếu kiện vì Vinicius Junior

Mặc dù đã đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng nhưng LĐBĐ Brazil vẫn quyết định gửi đơn khiếu nại lên LĐBĐ thế giới (FIFA) về trường hợp của Vinicius Junior. Theo đó, họ cho rằng bàn thắng của tiền đạo này trong trận đấu với Scotland là hợp lệ và phải được công nhận.

Brazil quyết định khiếu nại bàn thắng không được công nhận của Vinicius

"Bàn thắng bị từ chối của Brazil trong trận đấu với Scotland dường như không phù hợp với triết lý được áp dụng trong giải đấu. Điều đáng chú ý là quyết định này dường như bất ngờ không chỉ đối với Brazil mà còn đối với các cầu thủ Scotland, phản ứng ngay lập tức của họ cho thấy họ không ngờ đến việc xem xét lại hoặc bàn thắng bị từ chối”, trích đoạn đơn khiếu nại của LĐBĐ Brazil gửi lên FIFA.

Sếp lớn của MU giải thích vì sao Amorim thất bại

Mặc dù mang nhiều kỳ vọng nhưng Ruben Amorim vẫn không thành công tại Man United. Giải thích trong cuộc phỏng vấn gần đây, giám đốc điều hành của “Quỷ đỏ”, Omar Berrada cho biết quan điểm. “Ông ấy thất bại không phải vì chiến thuật hay tài năng mà là do sự cứng nhắc. Amorim tới ở giữa mùa giải và không có thời gian tập luyện cùng các cầu thủ. Ông ấy bám quá chặt vào ý tưởng và không có sự linh hoạt. Đó là lý do thất bại”.

Pedri ủng hộ quyết định của Cucurella

Trả lời phỏng vấn về việc Cucurella quyết định về Real Madrid thay vì Barcelona, Pedri cho biết: “Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Marc. Cậu ấy xứng đáng được thi đấu ở một đội bóng hàng đầu châu Âu. Lựa chọn là của cậu ấy nên tôi chỉ biết chúc mừng thôi”. Cucurella trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona nhưng quyết định chọn Real Madrid khi hồi hương.

PSG tiết lộ đối thủ giao hữu trong mùa hè

Đương kim vô địch châu Âu, PSG vừa công bố trận giao hữu mùa hè với Mallorca, CLB của Tây Ban Nha. Dự kiến, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 5/8 tại sân Son Moix ở Mallorca. Đội bóng này mới chịu cảnh rớt khỏi La Liga hồi năm ngoái.

Mourinho đặt niềm tin vào Valverde

Theo De Mundo, Jose Mourinho đã thẳng thắn nói với ban lãnh đạo Real Madrid là Federico Valverde là nhân tố chính ở tuyến giữa của đội bóng. Tiền vệ người Uruguay dự kiến sẽ trở thành một trong những ứng viên cho tấm băng thủ quân tại Bernabéu mùa tới sau khi Carvajal rời đi.