Tin mới nhất bóng đá sáng 21/6: Ronaldo bị chê hết thời

Ronaldo bị chê hết thời

Bình luận viên Rory Jennings của talkSPORT (Anh) đã đưa ra những đánh giá hết sức gay gắt về Cristiano Ronaldo. Jennings phân tích: “Tôi nghĩ Bồ Đào Nha có thể vô địch World Cup, nhưng điều đó sẽ không đến nhờ sự xuất sắc của Ronaldo. Cậu ấy sẽ cản trở họ. Tôi cho rằng việc sử dụng Ronaldo ở vị trí tiền đạo cắm là một trở ngại lớn. Cậu ấy đã hết thời. Cậu ấy đã hết thời từ World Cup 2022 tại Qatar.

Khởi đầu của Ronaldo tại World Cup không diễn ra như kỳ vọng

Lần gần nhất Ronaldo ghi bàn ở World Cup là khi nào? Lần gần nhất cậu ấy ghi bàn ở một giải đấu chính thức cho Bồ Đào Nha là khi nào? Có lẽ phải cách đây khoảng 10 trận. Lionel Messi đã ghi 9 bàn ở World Cup kể từ lần gần nhất Ronaldo lập công tại giải đấu này. Ronaldo không còn là một sát thủ bẩm sinh như trước. Đã có thời Ronaldo có thể được xem là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa”.

Brazil đón tin vui về Raphinha

Đội tuyển Brazil vừa nhận được cú hích đáng kể về mặt lực lượng sau những lo ngại liên quan đến tình trạng của ngôi sao chạy cánh Raphinha. Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã trải qua các cuộc kiểm tra lâm sàng để đánh giá chấn thương ở đùi phải gặp phải trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của Brazil trước Haiti.

Theo tờ Gazeta Esportiva, kịch bản hiện tại nhiều khả năng là Raphinha sẽ không phải rút khỏi World Cup. Đây là thông tin mang lại sự nhẹ nhõm rất lớn cho HLV Carlo Ancelotti cũng như người hâm mộ Brazil trong chặng đường tiếp theo của giải đấu.

Bukayo Saka phải tập riêng

Bukayo Saka đã vắng mặt trong buổi tập chung hôm 20/6 để thực hiện giáo án riêng, khi tuyển Anh chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Ghana ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal hiện được xem là trường hợp bỏ ngỏ cho trận đấu tới, và khả năng đá chính của anh gần như không cao. HLV Thomas Tuchel hy vọng cầu thủ chạy cánh của mình sẽ đạt trạng thái đủ sức thi đấu trọn vẹn 90 phút khi tuyển Anh chạm trán Panama ở lượt trận cuối vòng bảng.

Toni Kroos lên tiếng bảo vệ Bellingham

Cựu tiền vệ Toni Kroos đã lên tiếng bảo vệ Jude Bellingham sau khi ngôi sao người Anh phải hứng chịu làn sóng chỉ trích trong giai đoạn đầy khó khăn tại Real Madrid.

Phát biểu trên podcast cùng Rio Ferdinand, huyền thoại người Đức nói: “Bellingham là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới. Tôi nhìn thấy ở cậu ấy những điều thực sự, thực sự đặc biệt”.

Ronaldinho bất ngờ tái xuất sau 11 năm

Ronaldinho gây bất ngờ khi quyết định chấm dứt quãng thời gian giải nghệ để trở lại sân cỏ ở tuổi 46, sau khi ký hợp đồng với CLB Ravenna đang thi đấu tại Serie C (hạng Ba Italia). Tuy nhiên, vai trò cụ thể của Ronaldinho tại đội bóng mới vẫn chưa được làm rõ, và vẫn tồn tại những hoài nghi về việc huyền thoại Brazil có thực sự ra sân cho Ravenna hay không. Dẫu vậy, ông sẽ được ra mắt chính thức vào tuần tới và cũng đã úp mở về khả năng thi đấu.

Serie C gồm 3 bảng đấu, và Ravenna đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí cuối cùng trong bảng của mình.