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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Algeria: Thời cơ tiến xa chỉ dành cho một bên (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(10h, 3/7, vòng 1/16) Hai đội đều đã lọt vào nhánh đấu khá dễ thở nhưng sẽ chỉ có một đội đi tiếp.

   

World Cup | 10h, 3/7 | BC Place

Thụy Sĩ
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Algeria: Thời cơ tiến xa chỉ dành cho một bên (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Algeria: Thời cơ tiến xa chỉ dành cho một bên (World Cup) - 1
Algeria
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Algeria: Thời cơ tiến xa chỉ dành cho một bên (World Cup) - 1
Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Algeria: Thời cơ tiến xa chỉ dành cho một bên (World Cup) - 1
Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri, Bentaleb, Aouar, Mahrez, Maza, Chaïbi, Gouiri

Thời cơ cho cả hai

Thụy Sĩ đã đoat ngôi đầu bảng B bất chấp trận mở màn không thành công trước Qatar, những chiến thắng trước Bosnia và Herzegovina và Canada giúp họ có được một đối thủ dễ thở hơn ở vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Tuy nhiên, Algeria vẫn là một đối thủ khó nhằn. Đội bóng Bắc Phi này thi đấu không ổn định, nhưng sở hữu một số cá nhân thực sự tài năng, đặc biệt là trên hàng công. Sau thất bại trước Argentina, một chiến thắng chật vật trước Jordan và trận hòa kịch tính 3-3 với Áo đã đủ để họ tiến vào vòng tiếp theo ở vị trí thứ ba bảng J.

Cả hai quốc gia đều không được kỳ vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn ở vòng knock-out. Thụy Sĩ chưa từng lọt vào tứ kết kể từ năm 1954, trong khi Algeria chưa bao giờ vượt qua vòng 1/8. Nhưng kết quả bốc thăm khá thuận lợi cho cả hai, khi họ có thể vào đến tứ kết mà không cần phải đối đầu với một đội bóng mạnh thực sự nào ở vòng loại trực tiếp.

Thách thức cho đại diện châu Phi

Vòng knock-out đến nay đã diễn ra vô cùng cam go đối với các đội bóng châu Phi. Morocco đã giành quyền đi tiếp nhờ loạt sút luân lưu trong trận đấu với Hà Lan, nhưng Nam Phi, Bờ Biển Ngà, CHDC Congo và Senegal đều bị loại trong những trận đấu có tỷ số sát nút.

Thụy Sĩ đang có phong độ rất tốt vào thời điểm hoàn hảo và cho thấy sức mạnh ngày càng tăng ở khâu tấn công, phong độ của Johan Manzambi và Rúben Vargas đóng vai trò quan trọng trong sự cải thiện này. Họ cũng sở hữu nhiều kinh nghiệm khi đã góp mặt ở vòng knock-out của 3 kỳ World Cup gần đây nhất, trong đó có một kỳ họ được dẫn dắt bởi HLV hiện tại của đội tuyển Algeria, Vladimir Petković.

Algeria đã thể hiện phong độ không thuyết phục tại giải đấu cho đến nay, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, và có thể sẽ bị trừng phạt bởi các học trò của Murat Yakin.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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-02/07/2026 23:22 PM (GMT+7)
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