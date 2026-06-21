Ronaldo có làm loạn phòng thay đồ ĐT Bồ Đào Nha, Dalot tiết lộ tin mới nhất

Sức ép lớn với Ronaldo

Sau trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo ở lượt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026, chủ đề có nên tiếp tục để Cristiano Ronaldo (CR7) đá chính trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha lại một lần nữa bùng nổ dữ dội trên khắp các mặt báo quốc tế và mạng xã hội.

Trong suốt 90 phút thi đấu, Ronaldo không ghi bàn, không có cú sút trúng đích, không tạo ra cơ hội nguy hiểm và phối hợp nhạt nhòa. Đây đã là trận đấu thứ 10 liên tiếp tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO), CR7 tịt ngòi.

Ronaldo bị chỉ trích vì thi đấu tệ trước CHDC Congo

Huyền thoại người Pháp Thierry Henry (hiện là chuyên gia phân tích World Cup cho đài FOX) nhận định rằng Ronaldo đang tập trung quá nhiều vào màn trình diễn cá nhân thay vì ưu tiên lợi ích tập thể.

Trên mạng xã hội rộ lên những cáo buộc rằng các cầu thủ trẻ như Joao Neves, Bruno Fernandes, Vitinha hay Pedro Neto "cố tình không chuyền bóng" cho Ronaldo.

Tranh cãi đẩy lên đỉnh điểm khi tiền vệ trẻ Joao Neves phát biểu rằng "Ronaldo giờ cũng chỉ là một thành viên bình thường như những người khác", khiến anh này bị fan CR7 công kích dữ dội. Thậm chí xuất hiện cả tin giả (do AI tạo ra) về việc bạn gái Joao Neves và vợ Ronaldo (Georgina Rodriguez) lời qua tiếng lại trên mạng.

Diogo Dalot bảo vệ đàn anh: Khi bạn có Cristiano... bạn biết điều này sẽ xảy ra

Trong khi đó, Diogo Dalot, một trong những ngôi sao có tiếng nói trong phòng thay đồ của tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời là bạn thân của Cristiano Ronaldo, đã phát biểu trong cuộc họp báo tại Palm Beach (Mỹ). Theo tờ AS (TBN), Diogo Dalot đã đề cập đến những lời chỉ trích mà CR7 đang phải đối mặt và cuộc khủng hoảng xuất hiện xoay quanh vấn đề "nóng" lúc này của ĐT Bồ Đào Nha.

“Khả năng đối mặt với chỉ trích của Cris thì ai cũng đã biết. Những gì anh ấy đang bị chỉ trích vốn là một phần của cuộc chơi. Sự tự tin mà anh ấy truyền cảm hứng cho đội bóng trước sau như một. Miễn là còn đại diện cho đội tuyển quốc gia, Cris sẽ giữ vững năng lực này và luôn sẵn sàng giúp đỡ đội bóng”, Dalot chia sẻ.

Hậu vệ đang khoác áo Man United nói tiếp: “Tôi không tiết lộ quá nhiều về những gì chúng tôi làm, chúng tôi đã có cơ hội nói về điều này trước thềm World Cup. Khi bạn có Cristiano Ronaldo trong đội hình, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những tiếng ồn ào bất thường.

Dalot và toàn đội Bồ Đào Nha ra sức bảo vệ Ronaldo

Việc chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đó... chính là lý do cho thông điệp rằng tập thể này đang được bảo vệ. Chúng tôi biết mình sẽ phải trải qua chuyện này và cuối cùng nó đã xảy ra. Điểm tích cực là nó diễn ra sớm, vì vậy chúng tôi cũng đã chấm dứt được câu chuyện và tiếp tục tiến lên.

Đó chỉ là một trận đấu nữa trong một giải đấu tuyệt vời. Dù có bao nhiêu lời chỉ trích đi chăng nữa, khi trọng tài thổi còi, chúng tôi luôn đại diện cho một quốc gia và người dân Bồ Đào Nha, chúng tôi tập trung vào khao khát giành chiến thắng”.

Có những kẻ không muốn Bồ Đào Nha chiến thắng

Trước những người chỉ trích nhắm vào Ronaldo, Dalot hiểu về sức ép với tên tuổi lớn như Ronaldo và anh muốn gửi đi thông điệp rõ ràng về tình hình đội bóng.

“Tôi sẽ không chỉ đích danh một hay hai người, nhưng có những kẻ không muốn Bồ Đào Nha chiến thắng. Nếu họ muốn thế, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây. Việc của tôi là ra sân, tập luyện thật tốt và truyền đi thông điệp rằng tập thể này rất mạnh mẽ và đoàn kết. Điều quan trọng là họ hiểu được rằng đội bóng đang tìm kiếm giải pháp và muốn mọi thứ thay đổi.

Tôi muốn nói rằng, rõ ràng đây là những ngày khó khăn sau một kết quả không như chúng tôi mong đợi. Khi những ngày này trôi qua, sự chú ý đang được chuyển sang hướng khác, và mục tiêu chính của chúng tôi là chiến thắng trận đấu tiếp theo".

Dalot cho rằng ĐT Bồ Đào Nha bị "ghét bỏ"

Về tình hình ĐT Bồ Đào Nha hiện tại, Dalot tiết lộ thêm: “Tôi không phải là một bình luận viên. Hôm qua họ đã có một buổi họp báo rất rõ ràng để hiểu rằng tập thể này đang được bảo vệ. Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải là... rõ ràng có hàng triệu người muốn Bồ Đào Nha thắng và cũng có những người không muốn. Nhưng nếu họ muốn chèo thuyền cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng chèo và con thuyền sẽ không dừng lại. Đó là những gì chúng tôi muốn nói.

Chỉ trích sẽ luôn là một phần của quá trình. Bản thân chúng tôi là những người đầu tiên muốn tạo nên sự khác biệt.Với tư cách là một tập thể, chúng tôi ổn, chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi đoàn kết, chúng tôi biết mình phải làm gì để chiến thắng. Chúng tôi muốn người dân Bồ Đào Nha đồng hành cùng mình, nhưng chúng tôi cũng biết rằng có những người không muốn vậy”.

Trước tâm bão dư luận chỉ trích, Ronaldo đã chọn cách xử lý rất khôn ngoan của một đội trưởng dày dặn kinh nghiệm. Anh không trực tiếp đáp trả các bình luận tiêu cực hay đi sâu vào chuyên môn. Thay vào đó, CR7 đăng tải một bức ảnh chụp chung đầy vui vẻ cùng các đồng đội tại buổi tập (trong đó có cả tiền vệ trẻ Joao Neves), kèm theo thông điệp ngắn gọn nhưng đập tan mọi tin đồn: "Luôn đoàn kết".Hiện tại, Bồ Đào Nha đang tập trung cho các lượt trận tiếp theo ở vòng bảng tại World Cup 2026, trước mắt là cuộc đọ sức Uzbekistan vào 0h, 24/6.