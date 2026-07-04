Mỹ nhân Việt hứa "cởi áo" ăn mừng, khiến cõi mạng chao đảo ở Nóng cùng World Cup

World Cup 2026 ngày càng nóng lên với những trận cầu nghẹt thở tại vòng knock-out. Giữa bầu không khí cuồng nhiệt ấy, một màn "đặt kèo" đầy táo bạo của hot girl kiêm mẫu ảnh tự do Nguyễn Bảo Hân khiến cộng đồng mạng có một phen hồi hộp chờ đợi.

Bảo Hân là đại diện fan của Nam Phi tại chương trình "Nóng cùng World Cup 2026"

Lời tuyên bố khuấy đảo cõi mạng lúc nửa đêm

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn là dịp để người hâm mộ thể hiện tình yêu với trái bóng tròn theo nhiều cách khác nhau. Không đứng ngoài cuộc vui, Nguyễn Bảo Hân gương mặt mẫu ảnh tự do sở hữu nhan sắc thanh tú và vóc dáng cuốn hút khiến trang cá nhân của mình tăng tương tác khi đăng tải dòng trạng thái cổ vũ cho đội tuyển Nam Phi trước thềm trận đấu sinh tử.

Vào lúc 1h sáng 29/6, cô nàng bất ngờ chia sẻ bức ảnh cầm lá cờ Nam Phi kèm dòng chữ: "Nam Phi thắng khả năng cởi áo ăn mừng luôn". Lời tuyên bố "chơi lớn" xuất hiện vào khung giờ thiêng ngay lập tức nhận về cơn bão bình luận. Bạn bè và người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự táo bạo của cô nàng, nhiều người còn hóm hỉnh nhắc nhở nhau chụp lại màn hình làm bằng chứng và đùa rằng: "Cú đêm thức giờ này xem bóng đá, mai chắc chắn đi học, đi làm muộn mất thôi!".

Là fan đại diện tuyển Nam Phi trong chương trình “Nóng cùng World Cup 2026” của VTV, Bảo Hân khiến tuyên bố của mình nhanh chóng tạo hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

Được biết, Nguyễn Bảo Hân (quê Hòa Bình) hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và là một thành viên nổi bật của đội lễ tân trường này.

Với lợi thế ngoại hình sáng và phong cách cuốn hút, cô nàng đang hoạt động tích cực trong vai trò người mẫu tự do tại Hà Nội. Sự xuất hiện của một bóng hồng xinh đẹp, lại chịu chơi "thả ga" một lời hứa hẹn táo bạo đã khiến cho cuộc đối đầu giữa Nam Phi và Canada trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết đối với các cổ động viên Việt Nam.

Cô khiến trang cá nhân tăng tương tác khi tuyên bố "cởi áo" nếu Nam Phi thắng Canada, tuy nhiên điều này không xảy ra vì đội bóng cô cổ vũ đã thất bại

Cái kết "thở phào" đầy tiếc nuối phút bù giờ

Tuy nhiên, diễn biến trên sân cỏ vốn luôn chứa đựng những kịch bản nghiệt ngã nhất. Trận đấu mở màn vòng knock-out giữa Nam Phi và Canada đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Đội tuyển Nam Phi đại diện châu Phi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup đã thi đấu vô cùng kiên cường và quả cảm. Họ kiên cường giằng co tỷ số 0-0 suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Thế nhưng, đúng vào phút bù giờ 90+1, bàn thắng quyết định của đội tuyển Canada đã chính thức dập tắt mọi hy vọng của Nam Phi, tiễn đại diện châu Phi rời giải đấu trong sự tiếc nuối khôn nguôi của người hâm mộ.

Kết quả này đồng nghĩa với việc màn ăn mừng "cởi áo" được cư dân mạng mong chờ sẽ không bao giờ diễn ra. Trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ vừa chia buồn với Nam Phi, vừa hài hước bình luận rằng cả mạng xã hội vừa được một phen "hú hồn". Nhiều fan bóng đá còn trêu đùa Bảo Hân là "thánh đoán ngược" và đùa rằng giải đấu năm nay chắc sẽ không có cơ hội thấy cô nàng thực hiện lời hứa.

Sau khi Nam Phi dừng bước, Bảo Hân không có thêm động thái nào khác. Đa số người xem đều hiểu rằng đây chỉ là một lời cổ vũ mang tính chất dí dỏm, tạo thêm không khí giải trí vui vẻ để hòa mình vào dòng chảy cuồng nhiệt của World Cup.

Những hình ảnh đẹp của Bảo Hân (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)