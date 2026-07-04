“Người ngoài hành tinh” Mbappe có thể ghi bao nhiêu bàn ở World Cup năm nay?

Kylian Mbappe đang tạo nên một trong những màn trình diễn bùng nổ nhất lịch sử World Cup. Chỉ sau 4 trận tại World Cup 2026, tiền đạo tuyển Pháp đã ghi tới 6 bàn, nâng tổng thành tích ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên 18 pha lập công. Điều này khiến cả thế giới bắt đầu đặt ra câu hỏi: Mbappe sẽ dừng lại ở bao nhiêu bàn thắng tại World Cup năm nay?

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Sau cú đúp bàn thắng giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội, Mbappe đã áp sát kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup. Hiện Lionel Messi dẫn đầu với 20 bàn, trong khi ngôi sao người Pháp đã có 18 bàn và chỉ còn kém đúng 2 pha lập công.

Mbappe thiết lập những kỷ lục đáng nể tại World Cup ở tuổi 27

Đáng chú ý, Mbappe đang duy trì phong độ ghi bàn chưa từng có trong lịch sử giải đấu, Từ 4 bàn ở World Cup 2018, 8 bàn tại World Cup 2022 đến 6 bàn chỉ sau 4 trận ở World Cup 2026. Theo Marca, Mbappe chỉ cần 18 trận để ghi 18 bàn tại World Cup, đạt hiệu suất đúng 1 bàn mỗi trận.

Những con số của Mbappe cũng khiến giới chuyên môn kinh ngạc. Anh đã ghi 6 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, có tới 7 trận ghi từ hai bàn trở lên ở các kỳ World Cup (6 cú đúp và 1 hat-trick), nhiều hơn ít nhất ba trận so với bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử. Mbappe cũng là cầu thủ thứ hai của Real Madrid ghi được 6 bàn trong một kỳ World Cup, sau Davor Suker năm 1998.

⭐ Sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng ở World Cup năm nay?

Nhìn vào phong độ hiện tại, khả năng Mbappe san bằng rồi vượt qua Messi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu ghi 2 bàn ở trận gặp Paraguay tại vòng 1/8, anh sẽ cân bằng kỷ lục.

Các chuyên gia dự đoán Mbappe có thể ghi được từ 10-12 bàn ở World Cup năm nay nếu tuyển Pháp tiến sâu

Điều đáng sợ hơn là tuyển Pháp vẫn còn nguyên cơ hội tiến sâu. Nếu vượt qua Paraguay, Pháp nhiều khả năng sẽ gặp Canada hoặc Morocco ở tứ kết, đồng nghĩa Mbappe vẫn còn ít nhất 3 đến 4 trận phía trước nếu đội bóng áo lam vào đến chung kết.

Nếu tuyển Pháp tiếp tục tiến sâu và Mbappe duy trì hiệu suất một bàn mỗi trận như hiện tại, việc anh kết thúc giải với khoảng 10-12 bàn (tương đương 22-24 bàn trong sự nghiệp World Cup) là hoàn toàn khả thi. Khi đó, không chỉ kỷ lục của Messi bị xô đổ, mà một chuẩn mực mới của lịch sử World Cup cũng sẽ được thiết lập.

Theo FOX Sports, cơ hội để Mbappe trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup ngay trong mùa hè này là rất lớn.

🔥 Được hỗ trợ bởi hàng công quá đáng gờm

Điều giúp cho Mbappe được tin tưởng sẽ dễ dàng nâng cao thành tích ghi bàn khi anh được hỗ trợ bởi hàng công mạnh nhất giải. Cụ thể, tuyển Pháp đang sở hữu hàng tấn công cực “khủng” với hàng loạt ngôi sao đình đám. Những cái tên như Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Desire Doue, Rayan Cherki hay Aurelien Tchouameni…đều có thể tạo khác biệt. Hơn hết, tất cả các ngôi sao này đều sẵn sàng kiến tạo ở Mbappe tỏa sáng.

Siêu sao 27 tuổi được sự hỗ trợ hết mình từ dàn siêu sao

Trong 6 bàn thắng của Mbappe ở World Cup năm nay, Olise có 2 pha kiến tạo cho Mbappe ghi bàn trước Thụy Điển. Trong khi đó, Ousmane Dembele và Bradley Barcola, mỗi người cũng góp 1 kiến tạo trong các bàn thắng của Mbappe trước Iraq và Senegal. 2 bàn thắng còn lại đến từ khả năng chớp cơ hội và kỹ thuật cá nhân của Mbappe.

Điều này cho thấy Mbappe vừa được sự hỗ trợ hết mình từ các ngôi sao thượng hạng, vừa có khả năng tự mình tạo ra bàn thắng.

🚀 Mbappe không nghĩ đến Messi

Dù đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử, Mbappe vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối vào mục tiêu tập thể. Sau trận thắng Thụy Điển, tiền đạo người Pháp khẳng định anh không bận tâm đến cuộc đua với Messi.

"Messi sẽ còn ghi thêm bàn thắng. Điều quan trọng nhất với tôi là đưa đội tuyển vào chung kết World Cup", Mbappe chia sẻ.

Phát biểu này cũng được tờ ANI dẫn lại, cho thấy Mbappe đặt chức vô địch World Cup lên trên mọi kỷ lục cá nhân.