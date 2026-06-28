"Gái bán hoa" hốt bạc từ cầu thủ ở World Cup, mỹ nhân vẽ mặt Messi lên chỗ "hiểm"

Bên cạnh những trận cầu nảy lửa và đầy kịch tính trên sân cỏ của FIFA World Cup 2026, thế giới hậu trường của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang nóng lên hơn bao giờ hết với hàng loạt thông tin gây sốc, từ những dịch vụ xa xỉ phục vụ giới cầu thủ, những màn cống hiến nóng bỏng của các cổ động viên, cho đến cả những lời tiên tri kỳ quái làm chao đảo cộng đồng mạng.

"Gái gọi" hạng sang hốt bạc tại World Cup

"Gái gọi" hạng sang hốt bạc: Kiếm 10.000 USD mỗi ngày từ cầu thủ World Cup

Một trong những thông tin gây rúng động nhất hậu trường thuộc về tiết lộ độc quyền của Claudia, một gái gọi cao cấp đến từ London. Cô cho biết mình vừa đáp chuyến bay đến Los Angeles và ngay lập tức rơi vào tình trạng "cháy lịch" do nhu cầu quá lớn từ các cầu thủ và người hâm mộ giàu có.

Claudia tiết lộ cô có thể dễ dàng bỏ túi hơn 10.000 USD mỗi ngày thông qua các buổi hẹn hò xa xỉ, kết hợp giữa ăn uống tại nhà hàng đạt sao Michelin và lưu trú tại các khách sạn danh tiếng như Four Seasons Beverly Hills hay Chateau Marmont.

Với mức giá tối thiểu 2.000 USD cho hai giờ phục vụ (chưa tính tiền tip), tệp khách hàng của cô bao gồm không ít ngôi sao bóng đá có tiếng tăm. Do điều khoản bảo mật (NDA), Claudia không thể nêu tên cụ thể nhưng cô mô tả họ là những người sở hữu hình thể lý tưởng và tìm đến dịch vụ giải trí để giải tỏa áp lực thi đấu nghẹt thở. Được biết, có khoảng 9.000 lao động tình dục từ châu Âu đã đổ bộ đến Bắc Mỹ để săn tìm cơ hội trong dịp này.

Tin đồn bắt cóc gây hoang mang

Tin đồn "bắt cóc bằng UFO" khiến fan bóng đá hoang mang

Trước thềm trận đấu giữa Brazil và Scotland tại Hard Rock Stadium, người hâm mộ toàn cầu đã có một phen mất ăn mất ngủ trước lời tiên tri đáng sợ của nhà ngoại cảm người Brazil, Vo Bahiana (người sở hữu tới 23 triệu lượt theo dõi). Bà khẳng định đã mơ thấy một chiếc tàu mẹ UFO khổng lồ sẽ đổ bộ ngay trên sân vận động trong lúc trận đấu đang diễn ra và tiến hành bắt cóc hàng trăm cầu thủ, ban huấn luyện cùng cổ động viên ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Dù tạo ra làn sóng tranh luận và sợ hãi tột độ trên mạng xã hội, thực tế đã chứng minh đây chỉ là một lời đồn đoán vô căn cứ. Trận đấu đã diễn ra vô cùng an toàn và suôn sẻ với chiến thắng thuyết phục 3-0 dành cho Brazil, hoàn toàn không có bất kỳ "vị khách ngoài hành tinh" nào ghé thăm.

Siêu mẫu thể hình vẽ mặt Messi vào "vị trí hiểm" gây sốt tại World Cup 2026

Siêu mẫu Issa Vegas vẽ mặt Messi lên "vòng 3" gây bão bãi đỗ xe sân vận động

Mới đây nhất, nữ siêu mẫu thể hình người Argentina, Issa Vegas, đã khiến bãi đỗ xe bên ngoài sân vận động nổ tung khi thực hiện một màn tri ân có một không hai dành cho thần tượng Lionel Messi. Cô nàng đã táo bạo cho vẽ gương mặt của Messi ngay phía dưới vòng ba của mình.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng nóng bỏng này cùng trang phục cắt xẻ táo bạo hiển thị rõ "đường cong" của Issa trong trận đấu đã nhanh chóng leo thẳng lên top thịnh hành toàn cầu. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới liên tục dành tặng những lời khen ngợi cho cách thể hiện tình yêu bóng đá vô cùng cuồng nhiệt và táo bạo này của cô nàng.

Huyền thoại bóng đá nữ Alex Morgan bỗng nhiên được nhắc tới nhờ loạt bikini gợi cảm

Cựu huyền thoại Alex Morgan diện bikini vàng "giật spotlight" World Cup nam

Cùng lúc đó, cựu huyền thoại của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ (USWNT) Alex Morgan dù đã giải nghệ vào tháng 9 năm 2024 nhưng vẫn biết cách chiếm trọn tâm điểm chú ý giữa bầu không khí World Cup nam. Bộ ảnh diện bikini vàng bên quả bóng đá của cô chụp cho tạp chí phái mạnh tại hòn đảo St. Lucia bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ lại rầm rộ.

Mặc dù đây là loạt ảnh cũ, sức hút của nó vẫn khiến mạng xã hội "thất thủ" khi thu về hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong vài ngày. Khoảnh khắc quyến rũ kết hợp hoàn hảo giữa nét thể thao năng động và sự gợi cảm của cô một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng trường tồn của biểu tượng bóng đá nữ thế giới.