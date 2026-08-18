Đại gia Thổ Nhĩ Kỳ dụ Fernandes lương siêu khủng, MU quyết tâm không bán

Galatasaray tung “đòn kép” chưa từng có

Khi kỳ chuyển nhượng hè tiến gần thời hạn đóng cửa, Bruno Fernandes trở thành tâm điểm của một trong những thương vụ đáng chú ý nhất. Theo The Telegraph, BBC Sport và nhà báo Ben Jacobs, Galatasaray đang chuẩn bị gửi MU đề nghị trị giá 42,8 triệu bảng để chiêu mộ đội trưởng “Quỷ đỏ”.

Galatasaray sắp gửi đề nghị đến MU cho Bruno Fernandes

Không dừng lại ở đó, nhà đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ còn sẵn sàng dành cho Fernandes một hợp đồng kéo dài 4 năm với mức đãi ngộ khổng lồ.

Theo The Telegraph, Chủ tịch Dursun Ozbek đặc biệt quyết tâm đưa Fernandes về Rams Park. Galatasaray được cho là sẵn sàng trả tiền vệ 31 tuổi 18,3 triệu bảng mỗi năm sau thuế, kèm khoản phí ký hợp đồng lên tới 4 triệu bảng.

Nhờ chính sách thuế thuận lợi tại Thổ Nhĩ Kỳ, Fernandes có thể tăng gấp đôi thu nhập thực nhận nếu chấp nhận rời Old Trafford.

Fernandes đứng trước lựa chọn đầy hấp dẫn

Hiện Fernandes đang nhận khoảng 200.000 bảng mỗi tuần tại MU và chỉ còn một năm trong hợp đồng. CLB vẫn sở hữu tùy chọn gia hạn thêm một mùa, nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận về những điều khoản mới.

Fan MU vô cùng yêu mến Fernandes

Đáng chú ý, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng của Fernandes đã hết hiệu lực. Điều đó khiến MU về lý thuyết có vị thế tốt hơn trong việc giữ chân đội trưởng, nhưng đồng thời cũng khiến tương lai của anh trở thành vấn đề cấp thiết khi thời hạn hợp đồng đang đến gần.

Fernandes từng là mục tiêu hàng đầu của các CLB Saudi Pro League. Mùa hè năm ngoái, Al Hilal từng đưa ra lời đề nghị có giá trị khổng lồ nhằm thuyết phục anh rời Manchester.

Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã từ chối. Fernandes muốn tiếp tục khoác áo MU, đồng thời tin rằng anh vẫn còn nhiều điều phải làm tại Old Trafford và có thể giúp đội bóng giành thêm những danh hiệu lớn.

MU nhất quyết không bán đội trưởng

Sức hấp dẫn từ Galatasaray rõ ràng là rất lớn, nhưng MU dường như không muốn biến Fernandes thành một thương vụ mua bán.

Theo The Telegraph, ban lãnh đạo MU không có ý định bán Fernandes trong mùa hè này, ngay cả khi Galatasaray hoặc bất kỳ CLB nào đưa ra mức giá rất cao.

Fernandes muốn cùng MU chinh phục các danh hiệu

Tại Old Trafford, Fernandes được xem là nhân tố then chốt trong kế hoạch của HLV Michael Carrick. MU muốn tiếp tục xây dựng đội hình xung quanh tiền vệ người Bồ Đào Nha thay vì chấp nhận mất đi thủ lĩnh quan trọng nhất.

Lập trường này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Trong trận giao hữu với Leeds tại Dublin tuần trước, phản ứng của các CĐV dành cho Fernandes cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của anh với đội bóng.

Fernandes vừa trải qua mùa giải 2025/26 nổi bật khi lập kỷ lục Premier League với 21 pha kiến tạo. Anh cũng đang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua.

Về phía Fernandes, ưu tiên hiện tại vẫn là ở lại Old Trafford. Dù có thể kiếm nhiều tiền hơn đáng kể tại Galatasaray hoặc một giải đấu giàu có khác, đội trưởng người Bồ Đào Nha vẫn được cho là trung thành với MU và tin rằng anh còn nhiều đóng góp cho đội bóng tại Premier League lẫn Champions League.