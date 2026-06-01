Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 mới nhất

Sự kiện: World Cup 2026

Với thể thức 12 bảng đấu và sự góp mặt của 48 đội tuyển, bảng xếp hạng World Cup 2026 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi từng điểm số, từng hiệu số bàn thắng bại đều có thể quyết định tấm vé đi tiếp. 

Dưới sự điều hành của FIFA, giải đấu năm nay không chỉ cạnh tranh ở ngôi đầu bảng mà còn mở ra cuộc đua khốc liệt giữa các đội xếp thứ ba để giành 8 suất vé vớt vào vòng 1/16. Việc theo dõi bảng xếp hạng liên tục sẽ giúp người hâm mộ hiểu rõ cục diện từng bảng, các kịch bản đi tiếp và những cuộc đối đầu định đoạt số phận ngay từ vòng bảng.

Bảng A
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Mexico (Chủ nhà) Mexico (Chủ nhà)
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Nam Phi Nam Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
3
CH Séc CH Séc
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Hàn Quốc Hàn Quốc
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Canada (Chủ nhà) Canada (Chủ nhà)
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Qatar Qatar
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Thụy Sĩ Thụy Sĩ
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Brazil Brazil
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Morocco Morocco
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Haiti Haiti
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Scotland Scotland
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Mỹ (Chủ nhà) Mỹ (Chủ nhà)
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Paraguay Paraguay
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Australia Australia
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng E
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Đức Đức
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Curacao Curacao
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Ecuador Ecuador
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng F
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Hà Lan Hà Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Nhật Bản Nhật Bản
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Thụy Điển Thụy Điển
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Tunisia Tunisia
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng G
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Bỉ Bỉ
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Ai Cập Ai Cập
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Iran Iran
0 0 0 0 0 0 0 0
4
New Zealand New Zealand
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng H
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Tây Ban Nha Tây Ban Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Cape Verde Cape Verde
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Saudi Arabia Saudi Arabia
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Uruguay Uruguay
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng I
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Pháp Pháp
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Senegal Senegal
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Iraq Iraq
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Na Uy Na Uy
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng J
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Argentina Argentina
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Algeria Algeria
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Áo Áo
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Jordan Jordan
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng K
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
2
CHDC Congo CHDC Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Uzbekistan Uzbekistan
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Colombia Colombia
0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng L
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1
Anh Anh
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Croatia Croatia
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Ghana Ghana
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Panama Panama
0 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú:

ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại

Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L).

- 8 vé vớt: Lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất
Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.

Theo Nguyễn Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

01/06/2026 02:40 AM (GMT+7)
