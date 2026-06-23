Người đẹp dân tộc Tày đam mê thể thao & tập gym, "hết mình" với tuyển Đức tại World Cup

Không chỉ sở hữu visual "vạn người mê" khi đại diện cho đội tuyển Đức tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", người đẹp dân tộc Tày Hoàng Quý Lan còn khiến người hâm mộ nể phục bởi profile học vấn cực khủng và niềm đam mê bóng đá đích thực.

Quý Lan là đại diện fan của tuyển Đức ở chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" của VTV

Sức hút của chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" đang ngày một tăng nhiệt nhờ sự xuất hiện của dàn mỹ nhân đại diện cho các đội tuyển. Trong số đó, Hoàng Quý Lan, cô gái đại diện cho "Cỗ xe tăng" Đức đang là cái tên chiếm được nhiều tình cảm trên các diễn đàn nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, khỏe khoắn và sự am hiểu bóng đá đáng nể.

Nàng hot girl Ngoại thương với chiều cao 1m75 và học vấn "khủng"

Khác với định kiến về các "mỹ nhân đi xem bóng đá", Hoàng Quý Lan sở hữu một bản lý lịch khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô là sinh viên ngành Tài chính Quốc tế tại ngôi trường danh tiếng ĐH Ngoại Thương và có thể giao tiếp thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 cùng gương mặt thanh tú, Quý Lan từng là gương mặt gây bão tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến từ Cao Bằng, người đẹp luôn tự hào mang theo trang phục văn hóa, ngôn ngữ đặc trưng của người Tày và những đặc sản quê hương để quảng bá tại đấu trường nhan sắc cấp quốc gia.

Ngoài chơi bóng, Quý Lan cũng tập gym để duy trì vóc dáng cân đối

Từ Á quân bóng đá sinh viên đến đại diện tuyển Đức tại World Cup 2026

Điều khiến Hoàng Quý Lan trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho màu áo của đội tuyển Đức chính là tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Cô không chỉ xem bóng đá qua màn ảnh mà là một cầu thủ thực thụ trên sân cỏ. Quý Lan chính là "chân sút" cự phách khi từng xuất sắc cùng đồng đội giành danh hiệu á quân giải bóng đá Nữ hoàng Ngoại Thương 2022 và á quân giải bóng đá nữ Futsal Ngoại Thương 2023.

Ngoài ra cô cũng rất đam mê tập gym và các môn thể thao khác để tăng cường sức khỏe và giữ gìn vóc dáng cân đối.

Chính nền tảng thể thao vững chắc, tư duy nhạy bén cùng khả năng ngoại ngữ tốt đã giúp Quý Lan tự tin truyền tải tinh thần thép của người Đức đến khán giả truyền hình trong chiến dịch World Cup 2026. Giữa một rừng nhan sắc rực rỡ tại trường quay năm nay, cô gái dân tộc Tày vẫn tỏa sáng theo một cách rất riêng, thông minh, năng động và tràn đầy năng lượng tích cực.

Sự đồng hành của Quý Lan hứa hẹn sẽ tiếp thêm ngọn lửa cuồng nhiệt cho các fan hâm mộ của "Die Mannschaft" tại kỳ World Cup lịch sử này.

Một số hình ảnh đẹp về Quý Lan (Nguồn ảnh: Facebook nhân vật)