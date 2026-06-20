Hoa khôi đam mê thể thao, "cháy hết mình" cùng Brazil ở World Cup

Vượt qua hàng loạt ứng viên sáng giá, Hoàng Thanh Trang, Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân đang trở thành tâm điểm chú ý tại "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" khi đại diện cho vũ điệu Samba rực lửa của đội tuyển Brazil.

Thanh Trang là Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch NEU Glamour 2023, từng được chính Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện

Năng lượng rực lửa cùng vũ điệu Samba

Chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" trên sóng VTV đang làm sục sôi bầu không khí bóng đá nước nhà. Trong dàn mỹ nhân và mỹ nam đại diện cho 48 đội tuyển năm nay, Hoàng Thanh Trang (Trang Hoàng) là gương mặt nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khi khoác lên mình màu áo vàng-xanh truyền thống của đội tuyển Brazil.

Thanh Trang luôn mang đến một nguồn năng lượng bùng nổ, tự tin. Đại diện cho đất nước của những "vũ công Samba", cô nàng sở hữu khả năng vũ đạo cực tốt, bắt trend nhanh và làm chủ sân khấu hoàn hảo. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 2004 còn khiến khán giả trầm trồ với những màn thể hiện tài năng thể thao năng động bên cạnh đó những điệu nhảy bắt mắt.

Để sở hữu vóc dáng săn chắc, nóng bỏng với chiều cao lý tưởng 1m72, Thanh Trang là một tín đồ chính hiệu của bộ môn gym và fitness. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh rèn luyện hình thể chăm chỉ, lan tỏa lối sống khỏe khoắn và năng động đến cộng đồng.

Cô đại diện cho Brazil tại chương trình "Nóng cùng World Cup 2026"

Bản lý lịch "con nhà người ta" với bảng thành tích đáng nể

Không chỉ thu hút bởi visual cuốn hút và tinh thần thể thao, Thanh Trang còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi học vấn thuộc hàng "khủng" và profile chuẩn "con nhà người ta". Cô chính là Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch NEU Glamour 2023, từng được chính Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện.

Sự tự tin, hoạt ngôn và bản lĩnh trước ống kính truyền hình trực tiếp của VTV của Thanh Trang không phải tự nhiên mà có. Nó được rèn giũa qua một quá trình dài cô nàng lăn lộn với các hoạt động Đoàn - Hội tại trường đại học.

Kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc, trí tuệ và niềm đam mê thể thao cháy bỏng đã giúp Hoàng Thanh Trang trở thành mảnh ghép ấn tượng để tiếp lửa cho đội tuyển Brazil tại chiến dịch World Cup 2026.

Một số hình ảnh đẹp về Thanh Trang (Nguồn Facebook nhân vật)