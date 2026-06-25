Nhan sắc nóng bỏng của "nàng thơ" mê boxing, hết mình cổ vũ Colombia ở World Cup

Giữa dàn bóng hồng rực rỡ tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", Ngô Thảo Vy cô nàng đại diện cho người hâm mộ đội tuyển Colombia nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Sở hữu gương mặt khả ái, Thảo Vy cũng gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng săn chắc, nuột nà nhờ niềm đam mê đặc biệt với bộ môn boxing và gym.

Thảo Vy đại diện fan Colombia ở "Nóng cùng World Cup 2026"

Sức hút từ "hot girl phòng tập" năng động

Khác với vẻ đẹp dịu dàng, mong manh thường thấy của nhiều hot girl mạng xã hội, Ngô Thảo Vy mang đến một làn gió hoàn toàn mới, khỏe khoắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầy mồ hôi nhưng cực kỳ quyến rũ trong phòng tập.

Để sở hữu một thân hình chuẩn chỉnh với những đường cong vạn người mê, Thảo Vy đã gắn bó và dành thời gian cho gym và boxing. Nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước hình ảnh cô nàng đeo găng, thực hiện các cú đấm đầy dứt khoát và mạnh mẽ. Việc tập luyện thể thao cường độ cao không chỉ giúp người đẹp Hà Nội duy trì vóc dáng nuột nà, vòng eo thon gọn mà còn rèn luyện cho cô một thần thái tự tin, cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Đại diện rực rỡ của "Los Cafeteros" tại Nóng cùng World Cup 2026

Chính tinh thần thể thao khỏe khoắn đó đã đưa Ngô Thảo Vy vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký trong vòng casting tại Hà Nội để chính thức trở thành gương mặt đại diện cho người hâm mộ đội tuyển Colombia tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026".

Thảo Vy mang tới nguồn năng lượng khỏe khoắn cho chương trình của nhà đài VTV

Khoác lên mình màu áo vàng rực rỡ của đại diện Nam Mỹ, Thảo Vy lập tức trở thành một trong những nhân vật đẹp được săn đón nhất mùa giải năm nay. Cô nàng chia sẻ bản thân dành trọn tình cảm cho lối chơi cống hiến đầy cởi mở, đậm chất hoang dã và Latin của Colombia.

Sự am hiểu về bóng đá kết hợp cùng sự tự tin sẵn có của một nhà sáng tạo nội dung giúp Thảo Vy không chỉ là "bình hoa di động" trên sóng truyền hình. Cô luôn biết cách khuấy động bầu không khí, tiếp lửa cho các trận cầu kịch tính bằng nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng bùng nổ của mình.

Sự xuất hiện của Ngô Thảo Vy tại "Nóng cùng World Cup 2026" là minh chứng rõ nét cho thấy con gái hiện đại không chỉ xem bóng đá theo phong trào. Họ tập luyện thể thao nghiêm túc, có gu riêng và sở hữu cá tính cực kỳ mạnh mẽ.

Những hình ảnh đẹp về Thảo Vy (Nguồn ảnh: Facebook nhân vật)