Tin mới nhất bóng đá sáng 18/8: Raphinha bất ngờ được chọn làm đội trưởng Barcelona

Raphinha bất ngờ được chọn làm đội trưởng Barcelona

Barcelona chuẩn bị trao băng đội trưởng cho Raphinha ở mùa giải 2026/27, quyết định gây bất ngờ lớn trong phòng thay đồ. Sau khi Marc-André ter Stegen và Ronald Araújo lần lượt rời CLB, Frenkie de Jong được xem là ứng viên sáng giá nhất nhờ từng giữ vai trò đội trưởng thứ ba mùa trước. Tuy nhiên, theo ESPN Brazil, Barcelona đã lựa chọn Raphinha.

Barca đã chọn đội trưởng mới

Quyết định này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôi sao người Brazil trong phòng thay đồ Camp Nou. Raphinha giờ đây sẽ đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong mùa giải mới, thay vì De Jong như những dự đoán trước đó.

Chelsea đứng trước khả năng thay đổi cấu trúc sở hữu

Todd Boehly được cho là đang đàm phán bán phần cổ phần tại Chelsea cho Clearlake Capital, trong nỗ lực giải quyết những bất đồng kéo dài trong giới chủ CLB. Boehly cùng đối tác Mark Walter đang thương lượng với Clearlake, đơn vị hiện nắm 61,5% cổ phần Chelsea nhưng vẫn chia sẻ quyền kiểm soát với Boehly trên cương vị chủ tịch.

Kể từ khi BlueCo tiếp quản Chelsea năm 2022 với giá 2,5 tỷ bảng, Boehly nhiều lần bất đồng với Clearlake và Behdad Eghbali về định hướng phát triển đội bóng. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng vẫn chưa đảm bảo chắc chắn sẽ đi đến thỏa thuận.

Real Madrid từ bỏ màn ra mắt hoành tráng tại Bernabeu

Real Madrid quyết định phá bỏ truyền thống lâu đời khi không tổ chức lễ ra mắt công khai tại Santiago Bernabeu cũng như họp báo chính thức cho các tân binh mùa hè này. Theo Marca, thay vì những màn giới thiệu hoành tráng từng gắn liền với thời kỳ Galacticos, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tổ chức các sự kiện kín và mang tính nội bộ.

Chủ tịch Florentino Perez sẽ trực tiếp đón sáu tân binh cùng HLV mới Jose Mourinho. Real Madrid mô tả đây là những buổi gặp gỡ “đơn giản và mang tính gia đình”, không có sự tham dự của báo chí hay truyền thông.

Scotland FA quay lưng với chủ tịch FIFA Infantino

Liên đoàn Bóng đá Scotland (Scottish FA) chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, trở thành liên đoàn châu Âu mới nhất quay lưng với nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ. Trước đó, Anh, Ireland và Wales cũng đã từ bỏ sự hậu thuẫn dành cho Infantino.

Động thái của Scotland diễn ra sau những tranh cãi liên quan nỗ lực bán cổ phần tại World Cup của Infantino. Tổng giám đốc Scottish FA - ông Ian Maxwell khẳng định tổ chức này sẽ không bỏ phiếu cho Infantino tại kỳ Đại hội FIFA năm tới, đồng thời cho biết lập trường của Scotland phù hợp với quan điểm chung của UEFA.

Kerkez kỳ vọng tái hợp HLV Iraola giúp hồi sinh tại Liverpool

Milos Kerkez tin rằng sự xuất hiện của Andoni Iraola sẽ giúp anh phát huy tốt hơn tại Liverpool mùa giải 2026/27. Chính Iraola từng làm việc với Kerkez tại Bournemouth trước khi hậu vệ người Hungary chuyển sang Anfield theo đề nghị của HLV này.

Mùa trước, Kerkez ra sân 48 trận trên mọi đấu trường nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục người hâm mộ Liverpool. Sau khi Andy Robertson ra đi, anh gần như chắc chắn trở thành lựa chọn số một bên hành lang trái. Kerkez cho biết Iraola giúp anh có thêm sự tự tin, đồng thời yêu cầu toàn đội chơi quyết liệt, di chuyển nhiều và liên tục gây sức ép lên đối thủ.