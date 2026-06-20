Nữ trọng tài bi-a đẹp nóng bỏng, gây xốn xang ở "Nóng cùng World Cup 2026"

Bên cạnh bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sự xuất hiện của Phan Thị Diễm Quỳnh, nữ trọng tài Billiards nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ, đang trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026".

Diễm Quỳnh trở thành đại diện fan của Iraq ở World Cup 2026

Sức hút từ "bóng hồng" của làng billiards Việt

Chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" luôn là đặc sản tinh thần không thể thiếu của Đài Truyền hình Việt Nam, nơi quy tụ dàn hot girl xinh đẹp đại diện cho các nền bóng đá tham dự giải đấu. Năm nay, sự xuất hiện của Phan Thị Diễm Quỳnh (hay còn gọi là Quỳnh Kiera) trong vai trò đại diện cổ vũ cho đội tuyển Iraq đã lập tức tạo nên một "cơn sốt" thực sự trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Khác với vẻ đẹp kẹo ngọt hay ngây thơ thường thấy, Diễm Quỳnh sở hữu một diện mạo sang chảnh, phong thái tự tin và đường nét gương mặt sắc sảo. Trước khi gây bão trên sóng VTV3, cô nàng sinh năm 2002 này đã là một cái tên đình đám trong giới thể thao với vai trò vô cùng đặc biệt: Trọng tài Billiards chuyên nghiệp.

Với thâm niên đứng bàn và điều hành nhiều giải đấu chuyên nghiệp trong nước (ví dụ như các giải đấu lớn tại TP.HCM), Diễm Quỳnh được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "nữ trọng tài khiến mọi tay cơ phải xao xuyến". Phong thái lạnh lùng, tập trung cao độ và đầy quyền lực khi đứng bên bàn bi-a đối lập hoàn toàn với hình ảnh rạng rỡ, gợi cảm ngoài đời thực, tạo nên một sức hút rất riêng cho cô nàng.

Diễm Quỳnh (bên trái) và các đồng nghiệp cổ vũ cho đội bóng khác nhau

Gây xốn xang khi tiếp lửa cho Iraq

Được giao trọng trách đại diện cho một trong những đội tuyển đầy cá tính của bóng đá châu Á là đội tuyển Iraq, Diễm Quỳnh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác mỗi khi lên sóng. Nhan sắc rực rỡ, làn da trắng không tì vết cùng nụ cười cuốn hút của cô đã thổi một làn gió mới, đầy nóng bỏng vào khung giờ thể thao sôi động của VTV3.

Chia sẻ về công việc trọng tài cũng như việc tham gia một chương trình bóng đá lớn, người đẹp từng bày tỏ bản thân luôn trong tâm thế học hỏi, trau dồi để có phong thái chuyên nghiệp nhất trước ống kính. Sự am hiểu thể thao sẵn có từ môi trường Billiards chuyên nghiệp chính là tấm hộ chiếu giúp Quỳnh Kiera ghi điểm tuyệt đối và mang lại nguồn năng lượng bùng nổ khi tiếp lửa cho đội tuyển Iraq.

Đời tư cuốn hút và trang cá nhân "chạm mốc" trăm nghìn theo dõi

Nhờ sức hút từ chương trình, tài khoản mạng xã hội cá nhân của Diễm Quỳnh đã nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng. Trên trang cá nhân của mình, nữ trọng tài không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường quyến rũ, những vũ điệu ăn mừng thể thao nóng bỏng và các hoạt động chuyên môn đầy phong cách.

Không chỉ dừng lại ở một danh xưng "hot girl", Diễm Quỳnh đang chứng minh bản thân là một hình mẫu người trẻ hiện đại, tài năng, đam mê và có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng yêu mến thể thao Việt Nam. Chắc chắn, hành trình đồng hành cùng đội tuyển Iraq của cô tại "Nóng cùng World Cup 2026" sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ thú vị cho người hâm mộ trong những ngày tới.

Một số hình ảnh đẹp về Diễm Quỳnh (Nguồn ảnh: Facebook nhân vật)