Người đẹp Yoga khoe vòng eo "con kiến" 60cm, hết mình cổ vũ Haaland ở World Cup

Không chỉ là một hot girl Yoga đình đám sở hữu "eo vạn người mê", Á khôi Thanh lịch Kim Trà My mới đây đã tạo nên một cơn sốt lớn khi xuất hiện rực rỡ tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", bùng nổ năng lượng.

Trà My đại diện cổ vũ cho Na Uy ở World Cup 2026

Mỹ nhân Yoga mang tinh thần thể thao lên sóng truyền hình

Chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026 đang thu hút lượng quan tâm khổng lồ từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhờ sự góp mặt của dàn người đẹp trẻ trung và tài năng. Trong số những bóng hồng năm nay, Kim Trà My nhanh chóng trở thành tâm thần chú ý nhờ lý lịch thể thao vô cùng ấn tượng.

Từng lọt Top 5 Người đẹp thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2023, Trà My mang đến chương trình một tinh thần thể thao thực thụ chứ không đơn thuần là một "bình hoa di động". Với nền tảng tập luyện Yoga, Gym và Pilates lâu năm, cô nàng sinh năm 2000 dễ dàng chiếm trọn spotlight mỗi khi lên hình nhờ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn và thần thái rạng rỡ.

"Cháy hết mình" cùng Haaland và Na Uy

Tại chiến dịch World Cup 2026 lần này, Kim Trà My vinh dự được chọn làm gương mặt đại diện cổ vũ cho đội tuyển Na Uy nơi sở hữu siêu tiền đạo khét tiếng Erling Haaland. Sự mạnh mẽ, càn lướt và đầy bùng nổ của chân sút thuộc biên chế Man City dường như lại vô cùng đồng điệu với cá tính năng động, không ngại thử thách của cô nàng đam mê thể thao này.

Cô mê Yoga và nhiều môn thể thao khác

Xuất hiện trong trang phục áo đấu Na Uy được thiết kế khéo léo nhằm tôn lên vòng eo "con kiến" 60cm, Trà My đã có những màn bình luận, chia sẻ kiến thức bóng đá và thể hiện vũ điệu cổ động vô cùng rực lửa trên sóng trực tiếp. Cô không ngần ngại bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào khả năng săn bàn đáng sợ của Haaland để giúp đội nhà tạo nên những bất ngờ chấn động tại kỳ World Cup năm nay.

Ngôi sao quyến rũ thế hệ mới của ngày hội bóng đá

Sự cuồng nhiệt và am hiểu bóng đá của Kim Trà My đã nhận được "mưa thả tim" cùng hàng loạt bình luận hưởng ứng tích cực từ các đấng mày râu trên khắp các diễn đàn thể thao. Nhiều khán giả nhận xét rằng, chính vẻ đẹp khỏe khoắn từ việc chăm chỉ tập luyện thể thao của Trà My đã mang đến một nguồn năng lượng vô cùng tích cực cho chương trình.

Không cần hở bạo, chính sự duyên dáng kết hợp với tình yêu bóng đá nồng cháy đã giúp "mỹ nhân Yoga" ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Na Uy và Haaland có thể phải đối đầu với rất nhiều thế lực mạnh trên sân cỏ thế giới, nhưng trên khán đài ảo của "Nóng cùng World Cup 2026", họ chắc chắn đang sở hữu một trong những hậu phương quyến rũ và chất lượng nhất.

Hình ảnh về Trà My (Nguồn ảnh: Facebook nhân vật)