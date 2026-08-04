Chủ tịch FIFA bị hàng loạt liên đoàn quay lưng, phải cầu cứu Tổng thống Trump

Chiếc ghế chủ tịch FIFA của Gianni Infantino đang lâm nguy. Sau vụ đổ bể kế hoạch cổ phần hóa World Cup, ông chủ tịch hiện đã đối mặt sự bất tín nhiệm của một loạt liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA.

Infantino (trái) đang cầu cứu Tổng thống Trump (phải) để giữ ghế chủ tịch FIFA

LĐBĐ Đức, Anh, Serbia, CH Czech, Thụy Điển, xứ Wales, Tây Ban Nha, Bỉ, Đan Mạch đều đã đồng loạt công bố họ rút khỏi sự ủng hộ dành cho Infantino nếu đưa cuộc tái bầu cử chủ tịch FIFA ra sớm trước thời hạn. Ngay cả các liên đoàn Nam Mỹ cũng đang tỏ ra lưỡng lự trước làn sóng phản đối, dù CONMEBOL đang là khu vực được FIFA sử dụng để thử nghiệm các luật mới.

Infantino lúc này chỉ còn nhận được sự ủng hộ ít ỏi từ các liên đoàn châu Phi, nhưng số này cũng đang giảm dần. Các chính khách hàng đầu của châu Âu những ngày qua đã cho rằng Infantino cần sớm biết điều mà từ chức, bởi nếu không các liên đoàn thuộc UEFA sẽ tẩy chay đồng loạt mọi giải đấu FIFA tổ chức và gây ảnh hưởng đến hoạt động bóng đá toàn cầu.

Tuy nhiên trong diễn biến mới đây, Infantino có vẻ đã tới cầu xin Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp cho mình. Theo tờ Telegraph (Anh), Infantino đã lên lịch gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio để tìm sự ủng hộ, sau khi ông này không gọi điện trực tiếp được cho Tổng thống Trump trong vòng 3 ngày qua.

Mối quan hệ thân tình giữa Infantino với Nhà Trắng đã trở nên nổi bật trong 1 năm qua và khi dự án cổ phần hóa World Cup được công bố, báo giới nhanh chóng khui ra về mối quan hệ làm ăn giữa hai bên. Joshua Kushner, người đứng đầu một nhóm đầu tư có ý định mua cổ phần World Cup, lại là anh trai của Jared Kushner, chồng của Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Trump.

Chủ tịch UEFA Alexander Ceferin

Thông tin mới này đang được đón nhận một cách rất tiêu cực. FIFA đã từng trừng phạt một số quốc gia vì để chính phủ can thiệp vào hoạt động của một LĐBĐ, nhưng giờ ông chủ tịch lại đang mong cứu ghế của bản thân bằng cách nhờ chính phủ một nước can thiệp. Dù vậy các LĐBĐ đều thắc mắc Nhà Trắng có gì để khiến họ có thể đổi ý về Infantino.

Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sẽ diễn ra lần tiếp theo vào ngày 18/3/2027 và ở thời điểm Infantino công bố mình sẽ đứng ra tái tranh cử vào đầu tháng 5/2026, có hơn 200 liên đoàn đã bày tỏ sự ủng hộ (bằng văn bản) cho ông này. Nhưng sẽ là cực kỳ khó tin nếu Infantino có được số lượng liên đoàn bỏ phiếu cho mình chỉ một nửa con số đó vào mùa xuân năm tới.