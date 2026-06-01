Kết quả thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những siêu sao hàng đầu thế giới mà còn là nơi mọi bất ngờ có thể xảy ra khi thể thức mới mở rộng lên 48 đội tuyển. Từng trận đấu tại giải đấu do FIFA tổ chức đều mang ý nghĩa quyết định, khi không chỉ hai đội đứng đầu mà cả những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất cũng có cơ hội đi tiếp.

Cập nhật kết quả World Cup 2026 nhanh chóng, chính xác sẽ giúp người hâm mộ nắm bắt toàn cảnh diễn biến giải đấu, theo dõi phong độ các ông lớn cũng như chứng kiến những “cú địa chấn” làm thay đổi cục diện từng bảng đấu.

Bảng đấu Giờ thi đấu Mã trận Trận đấu Trực tiếp/ Video highlight Lượt trận thứ nhất - Vòng bảng Bảng A 12/06

02:00 Trận 1 Mexico - Nam Phi Nam Phi VTV Bảng A 12/06

09:00 Trận 2 Hàn Quốc - CH Séc CH Séc VTV Bảng B 13/06

02:00 Trận 3 Canada - Bosnia Bosnia VTV Bảng D 13/06

08:00 Trận 4 Mỹ - Paraguay Paraguay VTV Bảng B 14/06

02:00 Trận 5 Qatar - Thụy Sĩ Thụy Sĩ VTV Bảng C 14/06

05:00 Trận 6 Brazil - Marocco Marocco VTV Bảng C 14/06

08:00 Trận 7 Haiti - Scotland Scotland VTV Bảng D 14/06

11:00 Trận 8 Úc - Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ VTV Bảng E 15/06

00:00 Trận 9 Đức - Curacao Curacao VTV Bảng F 15/06

03:00 Trận 10 Hà Lan - Nhật Bản Nhật Bản VTV Bảng E 15/06

06:00 Trận 11 Bờ Biển Ngà - Ecuador Ecuador VTV Bảng F 15/06

09:00 Trận 12 Thụy Điển - Tunisia Tunisia VTV Bảng H 15/06

23:00 Trận 13 Tây Ban Nha - Cabo Verde Cabo Verde VTV Bảng G 16/06

02:00 Trận 14 Bỉ - Ai Cập Ai Cập VTV Bảng H 16/06

05:00 Trận 15 Saudi Arabia - Uruguay Uruguay VTV Bảng G 16/06

08:00 Trận 16 Iran - New Zealand New Zealand VTV Bảng I 17/06

02:00 Trận 17 Pháp - Senegal Senegal VTV Bảng I 17/06

05:00 Trận 18 Iraq - Na Uy Na Uy VTV Bảng A 17/06

08:00 Trận 19 Argentina - Algeria Algeria VTV Bảng J 17/06

11:00 Trận 20 Áo - Jordan Jordan VTV Bảng K 18/06

00:00 Trận 21 Bồ Đào Nha - CHDC Congo CHDC Congo VTV Bảng L 18/06

03:00 Trận 22 Anh - Croatia Croatia VTV Bảng L 18/06

06:00 Trận 23 Ghana - Panama Panama VTV Bảng K 18/06

09:00 Trận 24 Uzbekistan - Colombia Colombia VTV Lượt trận thứ hai - Vòng bảng Bảng A 18/06

23:00 Trận 25 CH Séc - Nam Phi Nam Phi VTV Bảng B 19/06

02:00 Trận 26 Thụy Sĩ - Bosnia Bosnia VTV Bảng B 19/06

05:00 Trận 27 Canada - Qatar Qatar VTV Bảng A 19/06

08:00 Trận 28 Mexico - Hàn Quốc Hàn Quốc VTV Bảng D 20/06

02:00 Trận 29 Mỹ - Úc Úc VTV Bảng C 20/06

05:00 Trận 30 Scotland - Marocco Marocco VTV Bảng C 20/06

07:30 Trận 31 Brazil - Haiti Haiti VTV Bảng D 20/06

10:00 Trận 32 Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay Paraguay VTV Bảng F 21/06

00:00 Trận 33 Hà Lan - Thụy Điển Thụy Điển VTV Bảng E 21/06

03:00 Trận 34 Đức - Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà VTV Bảng E 21/06

07:00 Trận 35 Ecuador - Curacao Curacao VTV Bảng F 21/06

11:00 Trận 36 Tunisia - Nhật Bản Nhật Bản VTV Bảng H 21/06

23:00 Trận 37 Tây Ban Nha - Saudi Arabia Saudi Arabia VTV Bảng G 22/06

02:00 Trận 38 Bỉ - Iran Iran VTV Bảng H 22/06

05:00 Trận 39 Uruguay - Cabo Verde Cabo Verde VTV Bảng G 22/06

08:00 Trận 40 New Zealand - Ai Cập Ai Cập VTV Bảng J 23/06

00:00 Trận 41 Argentina - Áo Áo VTV Bảng I 23/06

04:00 Trận 42 Pháp - Iraq Iraq VTV Bảng I 23/06

07:00 Trận 43 Na Uy - Senegal Senegal VTV Bảng J 23/06

10:00 Trận 44 Jordan - Algeria Algeria VTV Bảng K 24/06

00:00 Trận 45 Bồ Đào Nha - Uzbekistan Uzbekistan VTV Bảng L 24/06

03:00 Trận 46 Anh - Ghana Ghana VTV Bảng L 24/06

06:00 Trận 47 Panama - Croatia Croatia VTV Bảng K 24/06

09:00 Trận 48 Colombia - CHDC Congo CHDC Congo VTV Lượt trận thứ ba - Vòng bảng Bảng B 25/06

02:00 Trận 49 Bosnia - Qatar Qatar VTV Bảng B 25/06

02:00 Trận 50 Thụy Sĩ - Canada Canada VTV Bảng C 25/06

05:00 Trận 51 Marocco - Haiti Haiti VTV Bảng C 25/06

05:00 Trận 52 Scotland - Brazil Brazil VTV Bảng A 25/06

08:00 Trận 53 Nam Phi - Hàn Quốc Hàn Quốc VTV Bảng A 25/06

08:00 Trận 54 CH Séc - Mexico Mexico VTV Bảng E 26/06

03:00 Trận 55 Curacao - Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà VTV Bảng E 26/06

03:00 Trận 56 Ecuador - Đức Đức VTV Bảng F 26/06

06:00 Trận 57 Tunisia - Hà Lan Hà Lan VTV Bảng F 26/06

06:00 Trận 58 Nhật Bản - Thụy Điển Thụy Điển VTV Bảng D 26/06

09:00 Trận 59 Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ Mỹ VTV Bảng D 26/06

09:00 Trận 60 Paraguay - Úc Úc VTV Bảng I 27/06

02:00 Trận 61 Na Uy - Pháp Pháp VTV Bảng I 27/06

02:00 Trận 62 Senegal - Iraq Iraq VTV Bảng H 27/06

07:00 Trận 63 Cabo Verde - Saudi Arabia Saudi Arabia VTV Bảng H 27/06

07:00 Trận 64 Uruguay - Tây Ban Nha Tây Ban Nha VTV Bảng G 27/06

10:00 Trận 65 New Zealand - Bỉ Bỉ VTV Bảng G 27/06

10:00 Trận 66 Ai Cập - Iran Iran VTV Bảng L 28/06

04:00 Trận 67 Panama - Anh Anh VTV Bảng L 28/06

04:00 Trận 68 Croatia - Ghana Ghana VTV Bảng K 28/06

06:30 Trận 69 Colombia - Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha VTV Bảng K 28/06

06:30 Trận 70 CHDC Congo - Uzbekistan Uzbekistan VTV Bảng J 28/06

09:00 Trận 71 Algeria - Áo Áo VTV Bảng J 28/06

09:00 Trận 72 Jordan - Argentina Argentina VTV Vòng 1/16 Vòng 1/16 29/06

02:00 Trận 73 Á quân Bảng A - Á quân Bảng B Á quân Bảng B VTV Vòng 1/16 30/06

00:00 Trận 76 Nhất Bảng C - Á quân Bảng F Á quân Bảng F VTV Vòng 1/16 30/06

03:30 Trận 74 Nhất Bảng E - Hạng 3 A/B/C/D/F Hạng 3 A/B/C/D/F VTV Vòng 1/16 30/06

08:00 Trận 75 Nhất Bảng F - Á quân Bảng C Á quân Bảng C VTV Vòng 1/16 01/07

00:00 Trận 78 Á quân Bảng E - Á quân Bảng I Á quân Bảng I VTV Vòng 1/16 01/07

04:00 Trận 77 Nhất Bảng I - Hạng 3 C/D/F/G/H Hạng 3 C/D/F/G/H VTV Vòng 1/16 01/07

08:00 Trận 79 Nhất Bảng A - Hạng 3 C/E/F/H/I Hạng 3 C/E/F/H/I VTV Vòng 1/16 01/07

23:00 Trận 80 Nhất Bảng L - Hạng 3 E/H/I/J/K Hạng 3 E/H/I/J/K VTV Vòng 1/16 02/07

03:00 Trận 83 Nhất Bảng G - Hạng 3 A/E/H/I/J Hạng 3 A/E/H/I/J VTV Vòng 1/16 02/07

07:00 Trận 82 Nhất Bảng D - Hạng 3 B/E/F/I/J Hạng 3 B/E/F/I/J VTV Vòng 1/16 03/07

02:00 Trận 84 Nhất Bảng H - Á quân Bảng J Á quân Bảng J VTV Vòng 1/16 03/07

06:00 Trận 81 Á quân Bảng K - Á quân Bảng L Á quân Bảng L VTV Vòng 1/16 03/07

10:00 Trận 85 Nhất Bảng B - Hạng 3 E/F/G/I/J Hạng 3 E/F/G/I/J VTV Vòng 1/16 04/07

01:00 Trận 88 Á quân Bảng D - Á quân Bảng G Á quân Bảng G VTV Vòng 1/16 04/07

05:00 Trận 86 Nhất Bảng J - Á quân Bảng H Á quân Bảng H VTV Vòng 1/16 04/07

08:30 Trận 87 Nhất Bảng K - Hạng 3 D/E/I/J/L Hạng 3 D/E/I/J/L VTV Vòng 1/8 Vòng 1/8 05/07

00:00 Trận 90 Thắng 73 - Thắng 75 Thắng 75 VTV Vòng 1/8 05/07

04:00 Trận 89 Thắng 74 - Thắng 77 Thắng 77 VTV Vòng 1/8 06/07

03:00 Trận 91 Thắng 76 - Thắng 78 Thắng 78 VTV Vòng 1/8 06/07

07:00 Trận 92 Thắng 79 - Thắng 80 Thắng 80 VTV Vòng 1/8 07/07

02:00 Trận 93 Thắng 83 - Thắng 84 Thắng 84 VTV Vòng 1/8 07/07

07:00 Trận 94 Thắng 81 - Thắng 82 Thắng 82 VTV Vòng 1/8 07/07

23:00 Trận 95 Thắng 86 - Thắng 88 Thắng 88 VTV Vòng 1/8 08/07

03:00 Trận 96 Thắng 85 - Thắng 87 Thắng 87 VTV VÒNG TỨ KẾT Vòng tứ kết 10/07

03:00 Trận 97 Thắng 89 - Thắng 90 Thắng 90 VTV Vòng tứ kết 11/07

02:00 Trận 98 Thắng 93 - Thắng 94 Thắng 94 VTV Vòng tứ kết 12/07

04:00 Trận 99 Thắng 91 - Thắng 92 Thắng 92 VTV Vòng tứ kết 12/07

08:00 Trận 100 Thắng 95 - Thắng 96 Thắng 96 VTV VÒNG BÁN KẾT Vòng bán kết 15/07

02:00 Trận 101 Thắng 97 - Thắng 98 Thắng 98 VTV Vòng bán kết 16/07

02:00 Trận 102 Thắng 99 - Thắng 100 Thắng 100 VTV TRANH HẠNG BA Vòng tranh hạng ba 19/07

04:00 Trận 103 Thua 101 - Thua 102 Thua 102 VTV CHUNG KẾT Vòng chung kết 20/07

02:00 Trận 104 Thắng 101 - Thắng 102 Thắng 102 VTV