Tổng thống Mỹ Trump phản đối việc phế truất chủ tịch FIFA: "Đó là sai lầm nghiêm trọng"

2 tuần sau khi xuất hiện thông tin Chủ tịch Infantino đề xuất bán 20% cổ phần World Cup, Tổng thống Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với người mà ông thường xuyên dành những lời ca ngợi trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2026 cũng như sau đó.

Tổng thống Donald Trump viết: "Nếu Infantino ra đi, World Cup sẽ không bao giờ thành công hay sinh lời như vậy nữa".

Tổng thống Trump luôn ủng hộ Infantino

Sự hậu thuẫn từ Tổng thống Mỹ có thể là tin đáng mừng đối với Infantino, trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng ông đã vận động để nhận được sự bảo vệ như vậy kể từ khi bê bối nổ ra. Kế hoạch Fifa Forward Enterprise (FFE) của Infantino đề xuất bán một phần đáng kể cổ phần trị giá 4,2 tỷ USD (3,1 tỷ bảng Anh) cho các nhà đầu tư do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner, vốn là con rể Tổng thống Trump.

Đáng chú ý, trong bài đăng của mình, Tổng thống Trump không đề cập đến FFE, kế hoạch mà FIFA sau đó đã từ bỏ. Ông cũng không chỉ trích những người phản đối Infantino gay gắt nhất, trong đó có UEFA hay các chính trị gia như Thủ tướng Anh - Andy Burnham.

Tổng thống Trump nhắc đến kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada, đồng thời gọi đây là giải đấu “thành công nhất từ trước đến nay, tạo giá trị gấp bốn lần” so với những kỳ World Cup trước.

Trong khi đó, UEFA đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về cách điều hành của Infantino cũng như những quyết định được đưa ra trong kế hoạch trị giá 15 tỷ bảng của ông. UEFA rất quyết tâm để lật ghế của Infantino tại FFIA.

Trước đây, Donald Trump từ chối bình luận về bê bối tại FIFA, ngoài việc khẳng định bản thân không biết gì về kế hoạch do Infantino xây dựng, bất chấp sự tham gia của Joshua Kushner và quỹ đầu tư Thrive Capital của ông này.

Tổng thống Mỹ cũng khiến dư luận không khỏi bất ngờ tại World Cup 2026 khi tiết lộ ông đích thân gọi điện cho Infantino để đề nghị FIFA trì hoãn án treo giò do thẻ đỏ đối với Folarin Balogun, tiền đạo đội tuyển Mỹ. Việc ấy giúp cầu thủ này có thể ra sân ở trận tứ kết.

FIFA sau đó quyết định đình chỉ án treo giò hai trận, biện pháp chưa từng được áp dụng trong lịch sử World Cup và được đưa ra đơn phương bởi chuyên gia pháp lý người UAE Mohammad Al Kamali, Chủ tịch Ủy ban kỷ luật FIFA.