Lộ thời điểm Rodri ra mắt Barcelona, Quả bóng vàng "lấy" số áo từ đàn em

Lộ thời điểm Rodri ra mắt Barcelona

Theo nguồn tin từ Mundo Deportivo, Rodri sẽ gia nhập Barcelona sau khi đội chủ sân Nou Camp và Man City đạt về việc chuyển nhượng tiền vệ 30 tuổi.

Rodri sẽ ra mắt

Cụ thể, Barcelona trả 60 triệu euro phí chuyển nhượng cố định cho Rodri, bên cạnh 11 triệu euro phụ phí (phụ thuộc vào các danh hiệu mà cầu thủ này cùng đội bóng giành được). Một nguồn tin khác cho biết, tổng mức biến phí và khoản thưởng có thể lên tới 16 triệu euro. Rodri được cho là sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 mùa giải với mức thu nhập hơn 13 triệu euro sau thuế mỗi năm.

Sau khi đặt chân đến Barcelona trong ngày 18/8, Rodri dự kiến về khách sạn nghỉ ngơi rồi có mặt tại đại bản doanh để hoàn tất các thủ tục gia nhập đội bóng xứ Catalunya. Nếu các thủ tục được hoàn tất đúng kế hoạch, cầu thủ người Tây Ban Nha kiểm tra y tế vào sáng hôm sau và có thể được Barcelona công bố từ 13 giờ (giờ địa phương, 18h giờ Việt Nam).

Rodri muốn tiếp tục mặc áo số 16

Nếu các vấn đề liên quan đến hợp đồng được giải quyết đúng kế hoạch, Rodri cũng có mặt tại sân Nou Camp thời điểm diễn ra giao hữu Joan Gamper giữa Barca và Al-Ahly (Ai Cập) vào 1h ngày 20/8.

Tiền vệ người Tây Ban Nha không thi đấu trận đấu này mà chỉ xuất hiện để được giới thiệu trước người hâm mộ. Anh dự kiến bước ra sân cùng các tân binh khác gồm Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, Joao Cancelo.

Bên cạnh việc hoàn tất hợp đồng, số áo của Rodri tại Barcelona cũng đang được chú ý. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Rodri đã đề nghị Fermin Lopez nhường áo số 16, số áo mà tiền vệ này sử dụng trong phần lớn sự nghiệp tại Man City và đội tuyển Tây Ban Nha. Fermin Lopez được cho là cũng đồng ý đổi sang mặc áo số 7 - số áo do Ferran Torres để lại (đã gia nhập PSG).