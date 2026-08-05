FIFA bị cáo buộc "tống tiền", Chủ tịch Infantino họp khẩn để tuyên bố từ chức?

Chủ tịch FIFA Infantino tổ chức họp khẩn

Theo The Times, Chủ tịch Gianni Infantino đã yêu cầu các lãnh đạo cấp cao của FIFA tham dự cuộc họp khẩn tại Rabat, Morocco. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cùng nhiều thành viên trong ban điều hành.

Áp lực đối với Infantino gia tăng sau khi ông buộc phải rút lại kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) - công ty được dự kiến phụ trách các hoạt động thương mại và vận hành các giải đấu của FIFA. Theo các nguồn tin, cuộc họp được xem là thời điểm quan trọng đối với tương lai của Infantino sau hàng loạt diễn biến bất lợi những ngày gần đây.

Chủ tịch Infantino tổ chức họp khẩn với các quan chức cấp cao của FIFA

Nhiều đồn đoán về khả năng Infantino từ chức

Bình luận về sự kiện này, phóng viên Kaveh Solhekol của Sky Sports News nhận định đây sẽ là cuộc họp "rất, rất căng thẳng", chưa ai có thể dự đoán kết quả cuối cùng.

Thậm chí, Solhekol đặt ra khả năng Infantino sẽ lựa chọn từ chức nếu nhận thấy bản thân đang mất dần sự ủng hộ: "Đây sẽ là cuộc họp vô cùng căng thẳng. Chúng ta chưa biết mọi việc sẽ kết thúc như thế nào.

Lập trường của Infantino tại cuộc họp sẽ ra sao? Liệu ông ấy có chấp nhận thất bại và nói rằng: 'Tôi hiểu bầu không khí hiện tại. Tôi cảm nhận được xu hướng đang thay đổi. Tôi đang mất đi sự ủng hộ trên toàn thế giới, ngay cả trong nội bộ FIFA. Tôi sẽ làm điều đúng đắn và từ chức.

Hoặc Infantino sẽ nói: 'Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi là Chủ tịch FIFA. Nếu muốn tôi rời đi thì các vị sẽ phải buộc tôi rời ghế. Tôi vẫn tin mình còn nhận được sự ủng hộ đáng kể trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Nam Mỹ, châu Phi và châu Á".

Solhekol cũng nhận định nếu Infantino ra đi, đây sẽ là kết thúc đáng tiếc: "Nếu ông ấy quyết định từ chức, đó sẽ là sự ra đi trong hoàn cảnh rất đáng tiếc và mất hết danh dự. Đây chắc chắn không phải cách ông ấy mong muốn kết thúc nhiệm kỳ của mình".

Liên đoàn Bóng đá Jordan cáo buộc FIFA "tống tiền"

Khủng hoảng của FIFA tiếp tục trở nên nghiêm trọng khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, công khai cáo buộc tổ chức này tìm cách đổi sự hỗ trợ tài chính lấy việc ủng hộ Infantino tiếp tục làm Chủ tịch.

FIFA vướng lùm xùm mới với LĐBĐ Jordan

Trên mạng xã hội X, Hoàng tử Ali khẳng định Liên đoàn Bóng đá Jordan chắc chắn không ủng hộ Infantino. Ông cũng chỉ trích những khó khăn mà người hâm mộ Jordan gặp phải khi xin thị thực vào Mỹ xem World Cup, giá vé quá cao, cũng như các khoản thuế lớn mà Liên đoàn Bóng đá Jordan chi trả do đặt đại bản doanh tại Mỹ thay vì Canada hoặc Mexico trong thời gian giải đấu diễn ra.

Bên cạnh đó, Hoàng tử Ali cho biết Jordan chưa nhận được khoản tiền thưởng từ Arab Cup năm ngoái do FIFA tổ chức, trong khi tổ chức này vẫn công bố đang sở hữu nguồn dự trữ tài chính lên tới hàng tỷ USD:

"Rõ ràng vấn đề nằm ở chính cách lãnh đạo. Trong nhiều tháng qua, FIFA từ chối hỗ trợ chúng tôi về những vấn đề này cũng như nhiều vấn đề khác. Chỉ đến khi đang diễn ra World Cup, tôi mới được truyền đạt bằng lời rằng nếu tôi công khai ủng hộ ông Infantino thì điều đó sẽ giúp Liên đoàn Bóng đá Jordan dễ dàng nhận được sự hỗ trợ hơn.

Jordan luôn đề cao các giá trị đạo đức. Trước đây chúng tôi không ủng hộ ông ấy và bây giờ cũng chắc chắn sẽ không. Toàn bộ sự việc này chẳng khác nào hành vi tống tiền và chúng tôi sẽ không khuất phục".