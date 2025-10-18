Phản ứng của ông Trump, ông Zelensky về đề xuất xây hầm thông từ Nga sang Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/10 tiếp đón ông Zelensky ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

“Tôi vừa mới nghe nói về nó, một đường hầm từ Nga tới Alaska (Mỹ). Nghe thú vị đấy. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ thêm”, ông Trump nói với các phóng viên khi đang tiếp ông Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, theo tờ New York Post.

Đề xuất bất ngờ này được ông Kirill Dmitriev — đặc phái viên đầu tư của Nga, đưa ra một ngày trước đó. Ông Dmitriev nói công ty của tỷ phú Elon Musk hoàn toàn đủ khả năng xây “đường hầm dài 110 km, biểu tượng cho sự kết nối giữa Nga và Mỹ”. Ông Dmitriev còn gợi ý đặt tên dự án “đường hầm Putin – Trump”. Đặc phái viên của Tổng thống Nga còn nhắn: “Hãy cùng nhau xây dựng tương lai”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra không hề vui. Khi ông Trump hỏi ý kiến, ông Zelensky đáp ngắn gọn: “Tôi không vui về chuyện này”.

Ông Trump bật cười: “Tôi đoán là ông ấy (Zelensky) sẽ không thích mà. Rõ ràng là ông ấy không thích”.

Sơ đồ tuyến đường hầm kết nối đất liền Nga với Mỹ qua eo biển Bering. Ảnh: New York Post.

Công ty xây dựng Boring do tỷ phú Elon Musk thành lập năm 2016 với mục tiêu “giải cứu giao thông đô thị” bằng cách xây dựng các mạng lưới đường hầm tốc độ cao dưới lòng đất. Khác với các công ty xây dựng truyền thống, Boring tập trung phát triển công nghệ khoan tự động và vật liệu mới để giảm đáng kể chi phí và thời gian thi công.

Ông Dmitriev ước tính chi phí xây dựng theo cách truyền thống có thể vượt 65 tỷ USD, nhưng cho rằng công nghệ đào hầm của công ty Boring “có thể giúp giảm chi phí còn dưới 8 tỷ USD”.

Việc xây dựng đường hầm dưới eo biển Bering — nơi nhiệt độ thường xuyên dưới 0°C và hay xảy ra động đất mạnh — sẽ là dự án mang tầm cỡ vô cùng lớn. Công ty Boring của ông Musk vốn chỉ quen với các dự án ở vùng khô nóng, như hệ thống hầm giao thông tại Las Vegas, bang Nevada.