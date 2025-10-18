Thế giới 24h: Đằng sau việc ông Putin sắp tới quốc gia thành viên ICC gặp ông Trump

Ông Trump và ông Putin nhất trí gặp nhau tại Hungary (ảnh: Reuters)

Ông Szijjarto: Hungary là quốc gia an toàn nhất châu Âu

Hôm 16/10, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại Budapest (thủ đô Hungary). Nội dung cuộc gặp chủ yếu thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 17/10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, ông đã trao đổi với ông Trump và ông Putin để chuẩn bị cho cuộc gặp.

Việc chọn Budapest làm nơi tổ chức cuộc gặp đã gây chú ý, theo Reuters. Tháng 3/2023, tòa ICC đã phát lệnh bắt giữ ông Putin. Hungary là thành viên của ICC, nhưng đang trong quá trình rút khỏi.

“Chúng tôi bảo đảm rằng ông Putin có thể nhập cảnh Hungary, đàm phán thành công ở đây và trở về nước”, Ngoại trưởng Hungary Szijjarto nói hôm 17/10, nhấn mạnh rằng Hungary là quốc gia “an toàn nhất châu Âu”.

“Chúng tôi không cần tham vấn với ai cả. Chúng tôi là quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi sẽ đón tiếp ông Putin với sự tôn trọng, tiếp đãi ông ấy và tạo mọi điều kiện để ông ấy đàm phán với Tổng thống Mỹ”, ông Szijjarto nói thêm.

Đầu tháng 4/2025, Hungary đã tuyên bố tiến trình rút khỏi ICC trong chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu – người cũng bị ICC phát lệnh bắt giữ.

Hôm 17/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Putin có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới hoặc “muộn hơn một chút”.

“Mọi người đều hiểu rằng không nên trì hoãn bất cứ điều gì”, ông Peskov nói.

EU cùng ngày cho biết, khối này hoan nghênh cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin khi có thể giúp mang lại hòa bình cho Ukraine.

Báo Mỹ: Ông Zelensky "bất ngờ" trước cuộc điện đàm Trump – Putin

Tổng thống Ukraine Zelensky đã “ngạc nhiên” khi biết rằng ông Trump có cuộc điện đàm với ông Putin trước khi máy bay chở nhà lãnh đạo Ukraine hạ cánh xuống đất Mỹ, Axios hôm 17/10 đưa tin.

Binh sĩ Ukraine nã pháo trên chiến trường Donetsk (ảnh: Reuters)

Trong cuộc điện đàm hôm 16/10, ông Trump đã đồng ý gặp ông Putin tại Hungary – quốc gia được Axios mô tả là “kém thân thiện nhất với Ukraine trong EU”. Quyết định của ông Trump được cho là đã khiến ông Zelensky và đội ngũ của Tổng thống Ukraine bất ngờ.

Sau cuộc điện đàm kéo dài gần 150 phút, ông Trump dường như tỏ ra ngần ngại về quyết định gửi các tên lửa Tomahawk cho Ukraine và cho rằng, chưa phải lúc để áp các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

“Tôi không phản đối bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn nói rằng, có thể thời điểm này chưa hoàn hảo”, ông Trump.

Trùm lừa đảo trực tuyến người Hàn Quốc chết ở Campuchia

Một công dân Hàn Quốc nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol với cáo buộc liên quan đến đường dây lừa tình trực tuyến quy mô lớn đã tử vong tại Campuchia, Yonhap hôm 17/10 đưa tin, dẫn thông báo cảnh sát Campuchia.

Nghi phạm là nam giới, ngoài 50 tuổi, đã qua đời tại một bệnh viện ở Campuchia. Nguyên nhân tử vong dường như là do biến chứng tim, mặc dù hoàn cảnh dẫn đến bệnh tim của ông này vẫn chưa rõ ràng.

Theo Yonhap, nghi phạm được xác định là “tuyển trạch viên chủ chốt” của một tổ chức tội phạm lừa đảo quy mô lớn hoạt động ở Campuchia và đang bị cảnh sát thành phố Ulsan (Hàn Quốc) điều tra.

Tổ chức này được cho là đã thực hiện hàng loạt phi vụ và thu về số tiền khoảng 8,4 triệu USD.

Cuộc điều tra nhằm vào nghi phạm (đã chết) đã khép lại. Tuy nhiên, cảnh sát Hàn Quốc vẫn tiếp tục điều tra về tổ chức tội phạm lừa đảo và đã phát lệnh truy nã, bắt giữ đối với 28 nghi phạm.

Hôm 17/10, Campuchia đã cho hồi hương 59 công dân Hàn Quốc, trong đó có 4 phụ nữ, “được chính quyền Campuchia giải cứu hoặc bị bắt giữ vì nhiều tội danh khác nhau”. Hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia.