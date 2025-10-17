Tên lửa Nga tập kích chính xác trại huấn luyện bí mật, Ukraine thấy khó hiểu

Ảnh minh họa tòa nhà bị hư hại ở thành phố Kostyantynivka, vùng Donetsk trong xung đột. Ảnh: AFP.

Ông Flash tiết lộ, binh sĩ Ukraine không phát hiện bất kỳ máy bay trinh sát không người lái (UAV) nào bay trên khu vực trước khi hai tên lửa tập kích. Điều đó khiến việc Nga xác định chính xác mục tiêu là điều trở nên khó hiểu. “Trong hàng nghìn vị trí đóng quân của chúng tôi, họ lại đánh trúng đúng chỗ này. Có khả năng có nội gián”, ông Flash nói.

Theo ông, hai tên lửa bay trong 5 phút trước khi đánh trúng mục tiêu. “Còi báo động đã vang lên, có thời gian và cả hầm trú ẩn, song không phải ai cũng kịp di chuyển”, ông nói thêm, nhấn mạnh rằng sự chủ quan là điều nguy hiểm nhất ngay cả khi ở xa tiền tuyến.

Ông Flash kêu gọi các binh sĩ Ukraine tuân thủ nghiêm quy định trú ẩn khi có báo động. “Không ai biết Nga sẽ bắn vào đâu. Mấu chốt để bảo toàn tính mạng là lập tức di chuyển vào hầm khi nghe còi báo động, dù bạn ở sâu trong lãnh thổ Ukraine hay chỉ muốn ngủ thêm lúc 6 giờ sáng”, ông nói.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy Tác chiến miền nam Ukraine xác nhận có hai quả tên lửa Nga bắn trúng một thao trường ở khu vực hậu phương. Dù đã có cảnh báo và thực hiện biện pháp an toàn, vẫn xảy ra thương vong. “Do hỏa lực đối phương, dù có báo động và các biện pháp trú ẩn, tổn thất là điều không thể tránh khỏi”, tuyên bố cho biết.

Các lực lượng cứu hộ và quân y đã có mặt, cấp cứu người bị thương, trong khi quân đội Ukraine mở cuộc điều tra nội bộ về vụ việc.

Nga đã nhiều lần đánh trúng thao trường huấn luyện Ukraine trong năm nay. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 1/6 đã khiến ít nhất 12 binh sĩ thiệt mạng, hơn 60 người bị thương và dẫn đến việc Tư lệnh Lục quân Mykhailo Drapaty từ chức.