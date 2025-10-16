Ông Trump tuyên bố cho phép CIA mở chiến dịch ở Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 nói rằng ông có ý định mở rộng cuộc trấn áp các băng đảng ma túy, đồng thời xác nhận đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch trên lãnh thổ Venezuela, RT đưa tin.

Trước đó, báo Mỹ New York Times (NYT) dẫn nguồn tin cho biết, CIA có thể thực hiện các chiến dịch nhằm vào chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Khi được một phóng viên đặt câu hỏi ở Nhà Trắng về vấn đề này, ông Trump nói: “Tôi cho phép CIA vì hai lý do. Thứ nhất, Venezuela đã thả hết tù nhân của họ vào Mỹ. Và điều khác nữa là ma túy. Có rất nhiều ma túy được vận chuyển đến Mỹ từ Venezuela, và nhiều loại ma túy được vận chuyển bằng đường biển. Chúng tôi cũng sẽ chặn các chuyến hàng chở ma túy qua đường bộ”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối làm rõ liệu CIA có được phép “loại bỏ” Tổng thống Venezuela Maduro hay không. “Tôi không muốn trả lời một câu hỏi như vậy. Chẳng phải sẽ là một câu hỏi nực cười nếu tôi trả lời sao”, ông Trump nói.

Trong quá khứ, CIA từng thực hiện nhiều chiến dịch ở các quốc gia Mỹ Latinh. Hiện chưa rõ quy mô và mức độ hoạt động của CIA ở Venezuela.

Cách đây vài ngày, truyền thông Mỹ tiết lộ Venezuela từng đưa ra hàng loạt nhượng bộ kinh tế, từ mở cửa ngành dầu khí đến ưu tiên doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, Washington đã khước từ các đề nghị này.

Theo NYT, Venezuela được cho là sẵn sàng cho phép các công ty Mỹ nắm giữ cổ phần lớn trong lĩnh vực dầu khí, thậm chí mở cửa toàn bộ các dự án dầu và khai thác vàng hiện có, cũng như trong tương lai cho các doanh nghiệp Mỹ.

Washington được cho là khước từ đề nghị do vấn đề cốt lõi nằm ở tương lai của ông Maduro, trong đó Mỹ muốn thúc đẩy Tổng thống Venezuela từ bỏ quyền lực.