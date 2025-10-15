Ông Trump nói thất vọng với ông Putin

Ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 14/10/2025. Nguồn: Anadolu.

“Tôi rất thất vọng, bởi vì tôi và ông Putin có mối quan hệ rất tốt. Có lẽ bây giờ cũng vẫn tốt. Tôi không biết vì sao ông ấy vẫn tiếp tục cuộc xung đột này. Cuộc xung đột này đang gây bất lợi cho Nga”, ông Trump nói trong cuộc gặp Tổng thống Argentina Javier Milei ở Nhà Trắng hôm 14/10.

Trả lời các phóng viên, ông Trump nói ông Putin “nên làm điều gì đó” để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. “Tôi muốn thấy ông Putin làm gì đó hiệu quả. Cuộc xung đột này kéo dài không hề tốt cho Nga. Ông Putin lẽ ra có thể chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng đề cập tình trạng thiếu xăng cục bộ tại một số vùng ở Nga. “Ở Nga hiện nay, người ta phải xếp hàng dài để mua xăng… Đột nhiên mọi chuyện không hề tốt với nền kinh tế Nga”, ông Trump nói.

Trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Washington vào ngày 17/10.

“Tôi biết ông Zelensky muốn gì. Ông ấy muốn có thêm vũ khí. Ông ấy muốn tôi gửi tên lửa Tomahawk”, ông Trump nói, không cho biết liệu ông đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa.

Tuần trước, ông Trump nói có thể gửi tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine nếu Nga không muốn kết thúc xung đột.

Hôm 13/10, Điện Kremlin khẳng định Nga luôn sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine nhưng giao tranh còn tiếp diễn chừng nào Kiev còn tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán.

“Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn “do Nga không có lựa chọn nào khác”.