Ukraine nói "Nga tự bắn rơi chiến đấu cơ tại Crimea"

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết: "Nga đã nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine đến mức cuối cùng đã bắn hạ máy bay của chính họ hôm nay trên bầu trời Crimea. Cuộc xung đột vẫn tiếp diễn".

Máy bay chiến đấu Su-30SM-2 của Nga. Ảnh: Telegram

Hải quân Ukraine không nêu rõ loại máy bay được cho là đã bị bắn hạ, cũng như số phận của phi hành đoàn.

Nhưng sau đó xuất hiện thông tin vào khoảng 3 giờ (giờ địa phương), trong một nhiệm vụ cảnh báo phòng không, một chiếc Su-30SM cất cánh từ sân bay ở Tikhoretsk đã bị bắn hạ do hỏa lực của chính phía Nga.

Vụ việc được cho là xảy ra trong bối cảnh hoạt động phòng không của Nga ở Crimea đang được tăng cường khi một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự trên khắp bán đảo.

Thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện những tiếng nổ đêm 16-10 tại khu vực Simferopol và Simferopol.

Theo các nguồn tin Ukraine, một kho dầu của Nga tại Hvardiiske bốc cháy sau cuộc không kích. Hình ảnh vệ tinh và dữ liệu giám sát nguồn mở tại hiện trường vẫn chưa xác nhận được mức độ thiệt hại và chính quyền Nga chưa bình luận về nguyên nhân vụ cháy.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến tuyên bố máy bay bị bắn rơi hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng nói trên.

Trong khi đó, theo Kyiv Post, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào TP Kryvyi Rih, miền Trung Ukraine vào đêm 16-10, tấn công các cơ sở hạ tầng và gây ra một số vụ cháy.

Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng thành phố, cho biết lực lượng Nga đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 22 máy bay không người lái trên khu vực nhưng một số máy bay không người lái vẫn bắn trúng mục tiêu.

Theo ông Vilkul, các cơ sở năng lượng đã bị hư hại, khiến một số khu vực bị mất điện, bao gồm các làng Avanhard, Verabovo và Mirovske. Các đội sửa chữa đang nỗ lực khôi phục điện. Lực lượng cứu hộ cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nhưng không có ai bị thương.