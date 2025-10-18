Bộ máy lãnh đạo Hà Nội sau Đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 18 diễn ra từ ngày 15 đến 17/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa 17, tái đắc cử Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Bốn Phó bí thư Thành ủy gồm các ông Nguyễn Văn Phong, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Trọng Đông và bà Phùng Thị Hồng Hà. Trong đó ông Phong và ông Thanh là Phó bí thư Thành ủy khóa 17, hai tân Phó bí thư là Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông và bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Theo Phó bí thư Thường trực Nguyễn Văn Phong, căn cứ đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thành ủy đã chuẩn bị 86 nhân sự để bầu 75 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 18, đạt tỷ lệ số dư gần 15%, mức rất cao theo hướng dẫn.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 18 đã bầu 17 Ủy viên Ban Thường vụ, trong đó 6 người tham gia lần đầu. Việc bố trí công tác với các Ủy viên sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Bộ máy lãnh đạo của HĐND, UBND và các sở ngành dự kiến thay đổi khi một số nhân sự chủ chốt không tham gia Ban Chấp hành khóa mới, trong đó có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn.

Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố có 4 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt. Cụ thể Nghị quyết Đại hội 17 đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 là 7- 7,5%/năm, nhưng thực tế đạt bình quân 6,57%/năm. Việc này kéo theo thu nhập bình quân đầu người thấp hơn dự kiến.

Lý giải điều này, Thành ủy Hà Nội cho rằng cần nhìn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Hà Nội là một trong số ít các đô thị lớn trên thế giới vẫn duy trì được tăng trưởng dương, không rơi vào suy thoái. "Đó là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô", Phó bí thư Thường trực Nguyễn Văn Phong nói tại họp báo sau Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 11% trở lên) giai đoạn 2026-2030, nâng năng suất lao động như một giải pháp then chốt. Ba nhóm giải pháp trọng tâm được đưa ra. Thứ nhất, thành phố sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực công nghệ cao, quản trị và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới quy trình sản xuất, mô hình kinh doanh. Cuối cùng là hoàn thiện thể chế, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hà Nội đã vạch ra 10 chương trình hành động cụ thể, trọng tâm là quy hoạch và phát triển đô thị - nông thôn. Theo Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo mô hình phát triển mới, quản lý phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Hà Nội sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, phát triển theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, phát huy vai trò các đô thị vệ tinh gồm Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và Phú Xuyên.

"Thành phố quyết tâm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề đô thị tồn tại kéo dài gồm: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường nước, không khí; tình trạng ngập úng ở khu vực nội đô và ven đô", ông Thanh nhấn mạnh.