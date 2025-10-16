Ông Trump cảnh báo về kinh tế Nga, Điện Kremlin lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa tay ra hiệu trước khi lên chuyên cơ Không lực Một (ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 14/10, ông Trump bày tỏ “thất vọng” với Nga và cho rằng nước này nên sớm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến “hàng dài người xếp hàng chờ mua xăng” và cho rằng “nền kinh tế Nga sắp sụp đổ”.

“Ở Nga hiện nay, người ta phải xếp hàng dài để mua xăng… Đột nhiên mọi chuyện không hề tốt với nền kinh tế Nga”, ông Trump nói.

Trong cuộc họp báo hôm 15/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông không muốn bình luận về các phát biểu của Tổng thống Mỹ, và khẳng định rằng Tổng thống Nga Putin sẵn sàng tìm kiếm giải pháp để chấm dứt xung đột.

“Về nền kinh tế Nga, chúng tôi có đủ và thậm chí là có dư địa an toàn đáng kể để thực hiện các kế hoạch đề ra”, ông Peskov nói.

Bình luận về khả năng có cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump trong những ngày tới, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng ông “chưa rõ”.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov cũng cho biết thêm rằng, các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình ở Ukraine đang tạm dừng, và đây là lỗi của châu Âu, Kiev.

“Vấn đề nằm ở chỗ châu Âu vẫn hàng ngày kích động để chính quyền Kiev tiếp tục cuộc chiến. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi không thấy có giải pháp thay thế nào khác ngoài việc tạm dừng đàm phán”, ông Peskov nói.

Theo Reuters, nền kinh tế Nga đang chậm lại đáng kể trong năm nay và Moscow dự báo mức tăng trưởng GDP năm 2025 là 1%, thấp hơn mức tăng trưởng 4,3% vào năm 2024 và 4,1% vào năm 2023. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế Nga năm 2025 là 0,6%.

Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine bước sang năm thứ 4, phương Tây đang tìm cách tăng sức ép đối với nền kinh tế Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và tài chính, để buộc Moscow chấm dứt xung đột.

Hôm 15/10, khi được hỏi về các tuyên bố của ông Trump về tình trạng khan hiếm xăng ở Nga, ông Alexander Novak – Phó Thủ tướng Nga phụ trách lĩnh vực năng lượng và kinh tế – cho biết, nước này có nguồn cung xăng ổn định.

“Chúng tôi có nguồn cung xăng ổn định cho thị trường nội địa, và hiện tại không thấy có vấn đề gì”, ông Novak nói.

Theo ông Novak, cán cân giữa sản xuất và tiêu thụ xăng dầu ở Nga vẫn được duy trì.