Tổng thống Mỹ - Ukraine kêu gọi Nga cùng dừng ở "vị trí hiện tại"

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17-10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Máu đã đổ đủ rồi, ranh giới tài sản được định đoạt bằng Xung đột và Lòng can đảm".

"Họ nên dừng lại ở đây. Hãy để cả hai cùng giành chiến thắng, hãy để Lịch sử quyết định!" - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Khi có mặt tại Florida sau đó, ông Donald Trump một lần nữa kêu gọi hai bên "chấm dứt xung đột ngay lập tức".

"Dù ở đâu, hãy đi theo ranh giới chiến trường, nếu không thì mọi chuyện sẽ quá phức tạp. Khi dừng lại ở ranh giới chiến trường, cả hai bên nên về nhà, về với gia đình, chấm dứt giết chóc, và thế là xong" - AP dẫn lời ông Donald Trump.

Tống thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17-10 tại Nhà Trắng - Ảnh: AP

Xuất hiện trước báo giới vào cùng ngày, ông Zelensky bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này. "Ông ấy nói đúng. Tổng thống nói đúng, chúng tôi phải dừng lại nơi chúng tôi đang ở" - The Hill, Anadolu và RT cùng trích dẫn bình luận.

Theo Kyiv Independent, ông Zelensky bày tỏ sự lạc quan thận trọng về triển vọng chấm dứt xung đột, nhấn mạnh cả tính cấp thiết của hòa bình và những thành công gần đây của Ukraine trên mặt trận.

"Chúng tôi hiểu rằng ông Putin (Tổng thống Nga Vladimir Putin) chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ ông ấy chưa sẵn sàng, nhưng tôi tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột này" - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông cũng bình luận "Chúng tôi thấy rằng họ chưa có những bước đi thành công trên mặt trận, và điều đó là tốt. Tôi nghĩ rằng quân đội của họ hiện đang yếu và chịu nhiều tổn thất ở đó".

Trong cuộc họp này, nhà lãnh đạo Mỹ cũng hạ thấp triển vọng chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

"Bạn biết đấy, chúng ta cần tên lửa Tomahawk và rất nhiều loại vũ khí khác mà chúng ta sẽ gửi tới Ukraine... Hy vọng rằng chúng ta có thể kết thúc xung đột mà không cần phải nghĩ đến tên lửa Tomahawk" - ông Donald Trump nói.

Sau cuộc họp, ông Zelensky đã điện đàm với một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Trong khi đó, Moscow tuyên bố rằng để lệnh ngừng bắn có hiệu quả, Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và phương Tây phải chấm dứt viện trợ quân sự cho Kiev, theo RT.

Song song đó, ông Putin cũng yêu cầu Ukraine công nhận "biên giới mới của Nga" và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.