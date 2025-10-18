Nga nối lại tấn công bằng đoàn xe bọc thép: Chiến thuật dứt điểm “chảo lửa” Pokrovsk?

Phương tiện bọc thép bí ẩn được Nga sử dụng trong đợt tấn công vào tuần này ở mặt trận Pokrovsk. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press của Ukraine, khi Lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 của Nga triển khai 17 xe chiến đấu bộ binh và một xe tăng hướng về mặt trận Pokrovsk ở vùng Donetsk vào đầu tuần này, trong đội hình xuất hiện ít nhất một phương tiện rất khác thường.

Chiếc xe có hình dáng kỳ lạ và thô kệch, song lại phản ánh một cách tiếp cận có thể hiệu quả. Truyền thông Ukraine nhận định Nga đang phát động làn sóng tấn công bằng phương tiện cơ giới mới quanh Pokrovsk, nhằm tạo đột phá quyết định.

Theo Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 của Ukraine, các máy bay không người lái (UAV) và pháo đã phá hủy chiếc xe tăng dẫn đầu đoàn cùng 12 xe chiến đấu bộ binh của Nga ở khu vực phía đông Myrnohrad (thành phố giáp Pokrovsk), hạ khoảng “100 binh sĩ đối phương”.

Theo Euromaidan Press, Nga được cho là đang áp dụng chiến lược có tính toán. Sau nhiều tháng chủ yếu đưa bộ binh xâm nhập thành phố bằng các nhóm 1-2 người, Bộ Tổng tham mưu Nga được cho là đã quyết định gia tăng sức ép trên bộ. Sự thay đổi này có thể mở ra khả năng đột phá nhằm “dứt điểm” giao tranh ở mặt trận Pokrovsk trước mùa đông lạnh giá.

Sau khi hóa giải cuộc phản công của Ukraine, Nga đang tiếp tục khép vòng vây ở thành phố Pokrovsk. Ảnh: Suriyak/X.

Lý do là các phương tiện bọc thép giúp chở hàng chục binh sĩ vượt qua khu vực trống trải – nơi có dày đặc các UAV của Ukraine. Các binh sĩ khi xâm nhập thành công sẽ tản ra để ẩn nấp ở các khu nhà kiên cố. Các nhóm đi trước sẽ tạo cứ điểm phòng thủ để chờ hội quân cùng các nhóm sau, mở đường cho đợt tấn công kế tiếp.

Hai nhà phân tích Jack Watling và Nick Reynolds thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), nói: “Những binh sĩ Nga đã lọt vào khu vực phòng ngự của Ukraine thường sẽ ‘nằm im’. Họ chờ các đợt tấn công kế tiếp, cho đến khi đủ quân tạo thành lực lượng áp đảo. Khi đó, họ đồng loạt xung phong đánh chiếm vị trí bên trong thành phố”.

Binh sĩ Ukraine có biệt danh Kriegsforscher thừa nhận việc Nga nối lại tấn công bằng xe bọc thép “chắc chắn tạo bước tiến nhanh hơn”, dù các kíp điều khiển UAV của Ukraine cố gắng ngăn chặn.

Một điểm khác khiến giới quan sát chú ý đến là một phương tiện bọc thép kỳ lạ trong đội hình tấn công của Nga. Hình ảnh do UAV Ukraine cho thấy chiếc xe có lớp giáp chống UAV tự chế, gây khó khăn trong việc xác định chủng loại.

“Không rõ phương tiện bọc thép này cụ thể là loại gì”, nhà phân tích Moklasen nói, theo Euromaidan Press. “Có vẻ nó được phát triển dựa trên khung gầm xe tăng T-55”. Một số ý kiến khác cho rằng đây có thể là khung xe kỹ thuật BTS-4 hoặc IMR-1 được hoán cải.

Dù chủng loại là gì, các chuyên gia đánh giá phương tiện trên là kiểu “xe bọc thép tự chế”, miễn là có khả năng bảo vệ và vận chuyển binh sĩ đến địa điểm cần thiết trước khi bị phá hủy.