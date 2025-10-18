Dự báo mới nhất về tác động của cơn bão Fengshen và không khí lạnh tới miền Trung

Trưa 18-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm ngày 18-10 áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão.

Đây là cơn bão thứ 24 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có tên quốc tế là Fengshen. Đây là tên bão do Trung Quốc đặt tên. Cơn bão Fengshen trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là thần gió.

Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo trong khoảng sáng mai, cơn bão Fengshen sẽ đổ bộ vào vào khu vực đảo Lu-Dông (Philippines). Chiều đến tối mai, cơn bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 12.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão Fengshen.

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 22-10, khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Tuy nhiên khi bão di chuyển vào Biển Đông, lúc này Biển Đông lại đang chịu tác động của không khí lạnh. Khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến cho bão ít khả năng di chuyển chính Tây để đi vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc.

Vì thế khi di chuyển vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần.

“Nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung”, Trung tâm dự báo nhận định.

Mặc dù khả năng duy trì cường độ bão để ảnh hưởng đất liền miền Trung là không cao, tuy nhiên với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển Bắc, Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh từ cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao từ 3-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 12 cộng với tác động của không khí lạnh từ ngày 23 đến 26-10, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

“Tương tác của không khí lạnh và bão là một trong những loại hình tương tác có nhiều kịch bản. Nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn. Còn trong trường hợp không khí lạnh vào trước, sau đó bão mới tới thì mưa không quá lớn”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay.

Hiện các kịch bản mưa cũng như tác động của bão với đất liền Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia khuyến cáo cần phải theo dõi sát diễn biến đường đi của bão, diễn biến tác động của không khí lạnh.