Thế giới 24h: Mỹ nêu điều kiện áp thuế 500% với Trung Quốc

Ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (ảnh: Getty)

Mỹ kêu gọi châu Âu đánh “thuế dầu Nga” đối với Trung Quốc

“Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho các đại sứ và tôi thông báo với đồng minh rằng, chúng tôi sẽ ủng hộ áp dụng cái mà các bạn có thể gọi là ‘thuế dầu Nga’ đối với Trung Quốc, hoặc ‘thuế chiến thắng cho Ukraine’ đối với Trung Quốc”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 16/10 nói với các phóng viên tại Washington.

“Tuy nhiên, các nước đồng minh châu Âu của chúng ta phải sẵn sàng hành động tương tự. Chúng ta sẽ đáp trả nếu châu Âu cùng tham gia”, ông Bessent nói.

Bộ trưởng Mỹ cũng lưu ý rằng, Nghị viện châu Âu trước đó đã loại trừ khả năng áp thuế mạnh tay đối với Trung Quốc, mặc dù các nước châu Âu là bên chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn từ cuộc xung đột Nga – Ukraine.

85 thượng nghị sĩ Mỹ đã sẵn sàng trao cho ông Trump “quyền áp dụng mức thuế lên tới 500% đối với Trung Quốc, khi nước này mua dầu Nga”, ông Bessent cho biết.

Hôm 16/10, Telegraph (báo Anh) đưa tin, Tổng thống Mỹ Trump đang nỗ lực thành lập “quỹ chiến thắng cho Ukraine”. Quỹ này được tài trợ bằng mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Theo Telegraph, số tiền thu được từ mức thuế 500% đối với Trung Quốc có thể được dùng để mua vũ khí cho Ukraine.

Ông Trump đã chỉ đạo ông Bessent thông báo kế hoạch này tới các đồng minh châu Âu, trước chuyến thăm Washington hôm 17/10 của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trung Quốc chưa bình luận về các thông tin trên.

Hồi tháng 5, Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận về thuế quan. Theo đó, Trung Quốc hạ thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%, Mỹ giảm thuế đối với Trung Quốc từ 145% xuống 30%.

Thủ tướng Pháp vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm, bảo vệ thành công chính phủ

Hôm 16/10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, qua đó duy trì hoạt động của chính phủ.

Thủ tướng Pháp – ông Sebastien Lecornu (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Lecornu nhận được sự ủng hộ quan trọng của đảng Xã hội Pháp, sau khi cam kết tạm dừng kế hoạch cải cách lương hưu gây tranh cãi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Hai kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông Lecornu, do đảng Nước Pháp bất khuất và đảng Tập hợp quốc gia đệ trình đều không đạt được đủ số phiếu ủng hộ cần thiết. Tuy nhiên, phe đối lập tuyên bố chiến thắng của ông Lecornu chỉ là tạm thời.

“Chính phủ của ông Lecornu không còn nhiều thời gian. Trận chiến về ngân sách sắp bắt đầu”, Eric Coquerel – Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Pháp – bình luận trên mạng xã hội X.

Ông Coquerel là thành viên của đảng Nước Pháp bất khuất.

Trước đó, đảng Xã hội Pháp cũng cảnh báo, họ sẽ ủng hộ bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu chính phủ của ông Lecornu không nhượng bộ và tiếp tục duy trì chính sách “thắt lưng buộc bụng”.

Vụ nam sinh Hàn Quốc bị đánh chết ở Campuchia: Thủ tướng Hun Manet lên tiếng

Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 16/10 đã bày tỏ “tiếc thương sâu sắc” trước cái chết của Park Min-ho, nam sinh viên Hàn Quốc là nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến và bị đánh chết ở Campuchia.

“Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn trước cái chết của một công dân Hàn Quốc. Ông cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để bắt giữ những nghi phạm đang lẩn trốn và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Campuchia”, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Phát biểu của ông Hun Manet được đưa ra trong cuộc họp tại Phnom Penh với nhóm phản ứng chung của Hàn Quốc, do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji-na dẫn đầu.

Trong cuộc họp, ông Hun Manet cũng cam kết tích cực hợp tác ở cấp chính phủ với Hàn Quốc để trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Ngày 8/8, cảnh sát Campuchia đã phát hiện thi thể của Park Min-ho, 22 tuổi, bên trong một chiếc xe ở làng Kompong Bay. Giới chức điều tra cho rằng Park bị dụ dỗ bởi lời mời làm việc tại Campuchia, sau đó bị giam giữ và bị đánh tới chết.