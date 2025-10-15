Ông Trump nổi giận vì ảnh bìa Time, Nga cũng lên tiếng

Bức ảnh bìa tạp chí Time vấp phải phản ứng của ông Trump. Ảnh: Time

Tổng thống Mỹ bức xúc

Telegraph ngày 14/10 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tạp chí Time đã chọn “bức ảnh tệ nhất mọi thời đại” cho trang bìa đánh dấu thỏa thuận hòa bình ở Gaza, đồng thời phàn nàn rằng tạp chí này đã làm mái tóc của ông “biến mất”.

Bức ảnh chụp ông Trump trong bộ vest, đeo cà vạt đỏ đặc trưng, được chụp từ góc thấp, phía sau là ánh sáng mặt trời rọi chiếu. Trên bìa là các dòng chú thích: “Chiến thắng của ông ấy”, “Người lãnh đạo mà Israel cần” và “Cách Dải Gaza được hàn gắn”.

Phản ứng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Họ ‘xóa’ mái tóc của tôi, rồi đặt thứ gì đó như một chiếc vương miện nhỏ nổi lơ lửng trên đầu. Thật kỳ quặc! Tôi vốn không thích ảnh chụp từ góc thấp, mà bức này thì còn tệ hơn cả vậy, thực sự đáng bị chỉ trích. Họ đang làm gì thế, và tại sao?”.

Theo Guardian, mái tóc là thứ đã trở thành “thương hiệu” cá nhân của ông Trump. Một bài viết của tờ này mô tả Tổng thống Mỹ thường chải tóc ngược từ phía trước và hai bên, rồi cố định bằng keo xịt tóc cứng để giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng. Trong khi đó, tờ Washington Post từng trích lời một cựu trợ lý cho biết mái tóc “được ông Trump chăm chút kỹ lưỡng mỗi ngày” vì ông coi đó là “một phần hình ảnh quyền lực” mà ông muốn duy trì trước công chúng.

Phản ứng của Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Phản ứng của ông Trump về ảnh bìa của tạp chí Time được phía Nga hưởng ứng. Theo tờ Politico, bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, cũng chỉ trích bức ảnh bìa, gọi đây là “một lựa chọn gây sốc”.

Trên Telegram, bà Zakharova viết: “Chỉ những người có vấn đề về tâm lý, bị ám ảnh bởi sự ác ý và thù hận mới có thể chọn một bức ảnh như vậy”.

Giới quan sát nhận định phản ứng này thể hiện nỗ lực của Moscow trong việc cải thiện quan hệ với Washington, nhất là khi quan hệ hai nước đã phần nào bớt căng thẳng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay. Dù vậy, cuộc xung đột ở Ukraine vẫn là phép thử lớn cho mối quan hệ này, khi Nga và Ukraine chưa thể đạt được đồng thuận về các điều khoản hòa bình.

“Nhân vật của năm” nhiều lần

Ông Trump từng xuất hiện nhiều lần trên trang bìa tạp chí Time, từ thập niên 1980, năm 2015 trước khi đắc cử, cho đến nay sau khi trở lại Nhà Trắng. Ông được Time vinh danh là “Nhân vật của năm” hai lần: Năm 2016 và 2024.

Lần đầu năm 2016, ông xuất hiện cùng dòng chữ “Tổng thống của những tiểu bang chia rẽ”. Khi đó, một số người nhận thấy chữ “M” trong logo TIME nằm ngay sau đầu ông, tạo cảm giác như “sừng quỷ”, điều mà tạp chí Time phủ nhận, cho biết thiết kế tương tự từng áp dụng với các tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama.

Ngoài ra, vào năm 2017, tạp chí Time từng yêu cầu ông Trump gỡ bỏ bản sao giả của bìa Time năm 2009 treo tại các câu lạc bộ golf của ông.