Bom lượn Nga tấn công mục tiêu Ukraine ở khoảng cách xa chưa từng thấy

Bom lượn được trưng bày tại một triển lãm quân sự ở Nga. Ảnh: Sputnik.

Thông tin này được kênh Telegram chuyên về quân sự Nga Voyenny Obozrevatel đăng tải, được RT dẫn lại. Cuộc tấn công diễn ra ở thành phố Nikolaev của Ukraine vào ngày 14/10.

Các loại bom lượn Nga thông thường vốn là bom rơi tự do kiểu cũ, được hoán cải bằng bộ cánh khí động học giúp tăng độ chính xác và nâng tầm hoạt động. Phần lớn mẫu bom lượn của Nga hiện nay có phạm vi tấn công từ 40 đến 70 km, tùy trọng lượng và độ cao khi thả. Loại vũ khí này được đánh giá có chi phí rẻ, uy lực mạnh, cho phép máy bay Nga phá hủy các vị trí kiên cố của Ukraine từ khoảng cách an toàn.

Nguồn tin mới cho biết vụ tấn công vào thành phố Nikolaev của Ukraine hôm 14/10, được thực hiện bằng bom lượn bay ở khoảng cách 150 km, trước khi đánh trúng mục tiêu.

Phía Ukraine xác nhận việc Nga sử dụng mẫu bom lượn mới ở Nikolaev, cho biết chiến đấu cơ Su-34 của Nga đã thả bom lượn từ không phận ở Biển Đen. Giới chức Ukraine nói cụ thể mẫu bom lượn nâng cấp của Nga vẫn đang được xác minh chủng loại cụ thể, đồng thời khẳng định không ghi nhận thương vong.

Năm ngoái, Nga đưa vào chiến đấu mẫu bom lượn mới mang tên UMPB D-30SN. Quả bom nặng 250 kg và có phạm vi tấn công mục tiêu lên tới 120 km.

Mẫu bom lượn mới được Nga sử dụng gần đây tăng phạm vi tấn công lên 150 km nhưng chưa rõ trọng lượng vẫn là 250 kg hay được tăng thêm.