Loạt ảnh 200 cảnh sát Campuchia đột kích "động ma túy", bắt giữ nhiều người nước ngoài

Gần 260 nghi phạm bị cảnh sát Campuchia bắt giữ ở thủ đô Phnom Penh sau một cuộc đột kích. Ảnh: Khmer Times

Khmer Times ngày 17/10 đưa tin, tướng Khoeng Sarath, Cục trưởng Cục Cảnh sát chống ma túy Campuchia cho biết, chiến dịch đột kích được tiến hành vào đêm 16/10, khi lực lượng cảnh sát và đại diện Viện kiểm sát bất ngờ đột kích một tòa nhà đang xây dựng mang tên “Pich Leu MeKh” tại phường Tonle Bassac, quận Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh .

Cuộc đột kích bắt đầu lúc 0h30 sáng và kéo dài đến 7h sáng ngày hôm sau, với sự tham gia của khoảng 200 cảnh sát.

“Các trinh sát của chúng tôi đã theo dõi hoạt động của nhóm nghi phạm trong khoảng một tháng trước khi tiến hành truy quét vào nửa đêm 16/10”, tướng Sarath cho biết.

Các nghi phạm trong "động ma túy" được cảnh sát Campuchia đưa về trụ sở. Ảnh: Khmer Times

Cục trưởng Cục Cảnh sát chống ma túy Campuchia nói thêm rằng toàn bộ những người có mặt trong “động ma túy” đều bị bắt, bao gồm người sử dụng ma túy, người buôn bán, phân phối, cùng nhân viên, quản lý và chủ tòa nhà.

Tổng cộng, 257 người bị tạm giữ, trong đó có 62 công dân Campuchia, còn lại 195 người là người nước ngoài. Cảnh sát thu giữ ít nhất 5 kg ma túy các loại cùng nhiều chất kích thích khác trong các phòng của tòa nhà.

Cảnh sát Campuchia thu giữ 5 kg ma túy các loại và nhiều chất kích thích khác. Ảnh: Khmer Times

Tất cả nghi phạm đã được đưa về trụ sở cảnh sát quốc gia Campuchia tại Phnom Penh để thẩm vấn và xét nghiệm nước tiểu nhằm kiểm tra việc sử dụng ma túy.

“Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, những công dân Campuchia hoặc nước ngoài có liên quan đến tàng trữ hay buôn bán ma túy sẽ bị truy tố trước tòa”, tướng Sarath nói.

Những công dân Campuchia bị phát hiện sử dụng ma túy sẽ được đưa vào trung tâm cai nghiện, trong khi người nước ngoài sẽ bị trục xuất về nước.

Những người không bị phát hiện liên quan đến ma túy sẽ được trả tự do, tướng Sarath cho biết thêm.

Gần 260 nghi phạm bị bắt giữ cùng với 5 kg ma túy trong vụ đột kích đêm 16/10. Ảnh: Khmer Times

Vụ truy quét quy mô lớn này diễn ra chỉ một ngày sau khi giới chức Campuchia tiến hành 10 chiến dịch chống ma túy trên khắp cả nước, bắt giữ 26 nghi phạm và thu giữ hơn 1 kg ma túy đá (methamphetamine).

Theo Khmer Times, hôm 14/10, lực lượng Phòng chống ma túy Campuchia đã bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài ngay trước cửa một hộp đêm ở Phnom Penh. Tại hiện trường, cảnh sát thu được gần 2 kg ketamin và hơn 400 gram thuốc lắc.

Số liệu do Bộ Nội vụ Campuchia công bố hồi tháng 7/2025 cho thấy, chỉ trong nửa đầu năm nay, nước này đã triệt phá hơn 5.100 vụ án ma túy, bắt giữ trên 13.000 người và thu giữ gần 1,9 tấn chất cấm cùng 19 tấn tiền chất hóa học.

Trong đó, có hơn 3.000 vụ liên quan đến mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ ma túy, và 8 vụ liên quan đến sản xuất trái phép. Phần lớn tang vật bị tịch thu nằm trong 74 chuyên án lớn do các đường dây tội phạm có tổ chức điều hành, Asia News Network đưa tin.

