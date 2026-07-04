Xuất hiện máy hút bụi cầm tay tự thu gom rác thông minh, có đèn LED chiếu sáng

Máy hút bụi cầm tay không dây không còn đơn thuần cạnh tranh ở lực hút mà đang hướng nhiều hơn đến trải nghiệm sử dụng. Dreame Air Station vừa trình làng là một sản phẩm khá độc đáo khi kết hợp thiết kế thân máy mỏng nhẹ với trạm sạc tự động đổ rác hiếm có trên thị trường và nhiều công nghệ hỗ trợ làm sạch.

Dreame Air Station.

Thiết kế

Dreame Air Station cho cái nhìn khác biệt so với nhiều mẫu máy hút bụi cầm tay trên thị trường, nhờ thiết kế dạng bút với phần thân khá thanh mảnh. Theo thông số từ nhà sản xuất, thân máy chỉ khoảng 1,1kg giúp việc cầm bằng một tay để hút bụi rèm cửa, trần nhà hay các kệ cao trở nên nhẹ nhàng.

Khả năng cơ động cũng là điểm cộng của sản phẩm. Đầu hút có thể xoay 360 độ, đồng thời ngả phẳng 180 độ để len vào gầm giường hoặc gầm sofa có khoảng sáng khoảng 9,5cm mà không cần nghiêng nhiều thân máy. Hệ thống đèn LED chiếu bụi phía trước và phía sau với góc rộng 150 độ cũng phát huy hiệu quả khi dọn dẹp các góc tối.

Ba đầu hút đi kèm.

Điểm người viết đánh giá cao ở thiết kế còn nằm ở dock sạc. Thay vì chỉ đóng vai trò sạc pin, trạm này tích hợp khoang chứa bụi, vị trí cất phụ kiện và hệ thống tự động thu gom rác. Nhờ vậy, toàn bộ máy và phụ kiện được đặt gọn tại một vị trí cố định thay vì nằm rời rạc như trên nhiều mẫu máy hút bụi cầm tay khác.

Dock sạc có hộc thu gom rác.

Tất nhiên, việc bổ sung thêm trạm tự đổ rác cũng khiến bộ sản phẩm cần nhiều không gian bố trí hơn so với những mẫu chỉ có chức năng sạc thông thường. Nếu sống trong căn hộ diện tích nhỏ, người dùng sẽ cần tính toán trước vị trí đặt trạm.

Công năng

Dreame Air Station sử dụng động cơ tốc độ 140.000 vòng/phút, cho lực hút tối đa 100AW. Đây chưa phải con số cao nhất trong phân khúc máy hút bụi cầm tay cao cấp nhưng trong quá trình sử dụng thực tế, lực hút này đủ để xử lý bụi mịn, tóc rụng, vụn thức ăn, lông thú cưng và bụi bám trên thảm mỏng.

Theo Dreame, hệ thống phát hiện bụi có độ nhạy cao hơn gấp 16 lần thế hệ trước, kết hợp dải đèn LED chiếu sáng giúp người dùng dễ quan sát các khu vực còn sót bụi. Tính năng nghe sơ có vẻ không mấy quan trọng nhưng nhưng thực tế mang lại đến khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng, đặc biệt ở các góc khuất hoặc khu vực thiếu sáng.

Đầu hút có đèn chiếu sáng.

Với khả năng đổ rác tự động của Air Station, sau khi đặt máy lên dock, bụi trong hộp chứa sẽ được hút sang túi rác dung tích 1,5 lít. Theo công bố của nhà sản xuất, túi chứa này có thể sử dụng tới khoảng 50 ngày mới cần thay, tất nhiên sẽ phụ thuộc lớn vào tần suất dọn dẹp cũng như lượng rác, bụi mỗi lần sử dụng.

Máy được trang bị chổi cuộn kép Dual Roller Cutting Soft Velvet Brush kết hợp công nghệ TangleCut với hệ thống lưỡi cắt hoạt động tới 2.000 lần mỗi phút cùng 200 răng cắt mật độ cao. Theo công bố của nhà sản xuất, hệ thống này có thể xử lý tới 210.000 sợi tóc trong một lần vận hành và đã vượt qua hơn 100 bài thử nghiệm chống rối.

Bên cạnh đó, Air Station còn tích hợp hệ thống lọc 4 lớp với khả năng lọc bụi mịn kích thước 0,3μm cùng công nghệ Plasma có khả năng loại bỏ vi khuẩn, theo thông tin từ Dreame. Máy cũng hỗ trợ đầu lau AquaCycle 2.0 để kết hợp hút và lau trong cùng một lần dọn dẹp.

Nguồn điện đến từ bộ pin 6 cell dung lượng 2.000mAh cho thời gian hoạt động tối đa khoảng 40 phút. Thời lượng này đủ để vệ sinh phần lớn căn hộ hoặc nhà phố diện tích vừa. Tuy nhiên, nếu sử dụng liên tục ở chế độ hút mạnh hoặc dọn dẹp nhà nhiều tầng, người dùng vẫn có thể cần sạc thêm để hoàn thành toàn bộ công việc.

Một điểm nữa cần lưu ý là hộp bụi trên thân máy chỉ có dung tích 0,16 lít. Khi sử dụng cùng trạm tự đổ rác, đây gần như không phải vấn đề vì bụi sẽ nhanh chóng được chuyển sang túi chứa lớn hơn. Ngược lại, nếu mang máy đi vệ sinh ô tô hoặc sử dụng ở nơi không có dock, người dùng có thể phải đổ hộp bụi thường xuyên hơn.

Nhìn chung, với những gia đình thường xuyên dọn dẹp, có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, các tính năng tự đổ rác, công nghệ Plasma, chổi chống rối TangleCut, đầu hút linh hoạt cùng thiết kế thân máy nhẹ chỉ khoảng 1,1kg là điểm cộng. Ngược lại, nếu nhu cầu chỉ dừng ở việc hút bụi cơ bản và không quá quan tâm đến các tiện ích tự động, mức giá khoảng 11 - 12 triệu đồng sẽ là yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định đầu tư.