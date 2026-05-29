Xiaomi tung robot hút bụi hỗ trợ tự giặt khăn lau và đổ bụi tự động ra toàn cầu

Hai mẫu robot hút bụi mới Xiaomi Robot Vacuum H50 và Robot Vacuum H50 Pro được thiết kế nhằm giảm thiểu công việc dọn dẹp thủ công cho người dùng. Cả hai đều đi kèm với trạm sạc tự động, có khả năng thu gom bụi và quản lý việc lau dọn. Xiaomi cũng chú trọng vào khả năng hút mạnh mẽ và cải thiện khả năng làm sạch ở các góc cạnh trong thế hệ này.

Robot Vacuum H50 Pro là mẫu cao cấp nhất trong dòng sản phẩm, với hệ thống hút bụi 15.000Pa giúp loại bỏ bụi bẩn, rác và lông thú cưng trên cả thảm và sàn cứng. Mẫu sản phẩm này còn được trang bị bàn chải bên có thể mở rộng và các miếng lau có khả năng di chuyển ra ngoài giúp làm sạch hiệu quả hơn ở các cạnh, góc và khu vực gần tường.

Robot Vacuum H50 Pro cũng đi kèm với một trạm tự làm sạch, có khả năng thu gom bụi, rửa miếng lau và sấy khô bằng hơi nóng. Theo Xiaomi, trạm này có thể lưu trữ bụi trong vòng 75 ngày trước khi người dùng cần phải đổ thủ công. Robot còn được trang bị hệ thống định vị laser với khả năng phát hiện vật cản và lập bản đồ toàn bộ ngôi nhà.

Hệ thống bàn chải chống rối giúp giảm thiểu tình trạng tóc quấn quanh bàn chải trong quá trình hoạt động. H50 Pro được trang bị pin 5.200 mAh cho thời gian hoạt động lên đến 180 phút và có thể làm sạch không gian lên tới 240 mét vuông chỉ với một lần sạc.

Đối với Robot Vacuum H50, đây là mẫu tiêu chuẩn, trở thành lựa chọn hợp lý nhờ mức giá phải chăng hơn, nhưng vẫn bao gồm nhiều tính năng cao cấp. Sản phẩm có sức hút 10.000Pa, định vị laser LDS và trạm sạc tích hợp với khả năng thu gom bụi tự động và quản lý bể nước.

Người dùng có thể điều khiển robot qua ứng dụng Xiaomi Home, cho phép thiết lập lịch trình, tạo tường ảo và chọn khu vực làm sạch cụ thể. Mẫu tiêu chuẩn cũng được trang bị thiết kế bàn chải chống rối để giảm thiểu bảo trì.

Đối với giá bán, tại thị trường Châu Âu, Robot Vacuum H50 có giá 399 EUR (12,19 triệu đồng), còn Robot Vacuum H50 Pro có giá 499 EUR (15,24 triệu đồng).